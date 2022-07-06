Грузовые электрокары начнут производить в Нижнем Новгороде

Производством грузовиков займется компания "Нижегородец". Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Производство грузовых электромобилей планируют наладить в Нижнем Новгороде. Они будут использоваться в коммерческих целях, а также как спецтехника для городских коммунальных нужд, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Мэр Юрий Шалабаев побывал на презентации электрогрузовика «Kangaroo Electro J2-P» и смог лично оценить проект и его значение для города. Экологичные грузовики заряжаются от обычной розетки и имеют запас хода на 350 километров. Они рассчитаны на грузы весом до 450 кг и могут быть использованы в доставке товаров, уборке города и при выполнении других задач.

Возможности автомобилей оценил Юрий Шалабаев. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Разработчиком грузового электрокара является российская компания АО «КТС», головной офис которой находится в Калужской области. Сейчас она расширяет производства, и в качестве новой площадки был выбран Нижний Новгород.

- Мы знаем Нижний Новгород как крупный автомобильный кластер. Поэтому для расширения производства мы рассматриваем возможность сборки на тех мощностях, которые имеются здесь. Будем привлекать специалистов конструкторского состава и непосредственно сборщиков, - рассказал генеральный директор АО «КТС» Станислав Чалый.

Собирать и реализовывать электрокары будет компания «Нижегородец», на территории которой недавно открылось производство зарядных станций для электромобилей.

Как рассказал директор по развитию и корпоративному управлению компании «Нижегородец» Алексей Макаров, производство грузовых электрокаров планируется запустить до конца 2022 года. Для этого будет создано порядка 200 новых рабочих мест.