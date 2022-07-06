Пушкинская лиственница в Болдине номинирована на национальный конкурс «Российское дерево-2022». ФОТО: rosdrevo.ru

Пушкинская лиственница в Болдине была номинирована на национальный конкурс «Российское дерево-2022». Этот конкурс проводится ежегодно с 2017 года. Его участниками могут стать только уникальные старые деревья, признанные памятником живой природы.

Среди номинантов Шаляпинская ель, Некрасовская липа, клен графа Панина и многие другие удивительные деревья. Нижегородскую область на конкурсе представляет Пушкинская лиственница. По оценке ученых, ее возраст составляет 324 года, и она застала времена самого поэта и его предков.

- По легенде это дерево было посажено самим поэтом Александром Пушкиным во время приезда в Болдино в 1833 году, - рассказывается на сайте проекта. – Однако экспертами был установлен точный возраст дерева – он значительно больше обозначенного события.

Известно, что сам поэт бывал в Болдине трижды – в 1830, 1833 и 1834 годах. И, значит, наверняка не раз прогуливался возле этой лиственницы. Именно здесь им были написаны едва ли не самые знаменитые его произведения – «Повести Белкина», «Маленькие трагедии», «Медный всадник» и многие главы Евгения Онегина.

Пока за нижегородское дерево отдано не так много голосов – всего 33. А значит, нижегородцам явно стоит поднажать. Отдать свой голос можно на сайте проекта.