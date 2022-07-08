Угнал авто и устроил ДТП: Полиция ищет виновника смертельной аварии в Нижегородской области Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция разыскивает предполагаемого виновника ДТП, которое случилось сегодня, 8 июля, в Спасском районе Нижегородской области. В результате автоаварии погиб 41-летний мужчина. 13-летний подросток получил травмы. Подробностями трагедии поделились в ГУ МВД России по региону.

По предварительным данным, авария произошла в районе 05:00 8 июля на трассе Спасское-Воротынец, не доезжая до села Красный Ватрас. Автомобиль "Шевроле Нива" был обнаружен опрокинутым в кювет.

Приехавшая на место ДТП следственно-оперативная группа установила, что 41-летний мужчина, находившийся в "Ниве", скончался до приезда медиков. 13-летний пассажир автомобиля пострадал.

Нива улетела в кювет. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Полиция также установила, что предполагаемый виновник – ранее судимый 31-летний житель Чувашской республики – скрылся с места аварии. Более того, оказалось, что найденный автомобиль не принадлежит ни одному из участников происшествия. Владелец этого авто – житель Спасского района. Он передал машину своему зятю, а тот оставил её на стоянке у одной из организаций района. О пропаже автомобиля они узнали от полиции.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Расследование всех обстоятельств происшествия продолжается. В том числе ведётся розыск виновника несчастного случая и предполагаемого угонщика автомобиля.