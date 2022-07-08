11-летнюю девочку, уехавшую гулять за 65 километров от дома, нашли в Нижнем Новгороде. Фото: Управление Росгвардии Нижегородская область

Нижегородские росгвардейцы нашли пропавшую 11-летнюю девочку, которая без чьего-либо ведома решила уехать погулять за 65 километров от дома – из города Ворсмы Павловского района Нижегородской области в Нижний Новгород. Об этом рассказали в Управлении Росгвардии по региону.

По данным ведомства, девочка поехала к подружке в областной центр, но до места назначения не добралась. Правоохранители определили приметы девочки: рыжие волосы, фиолетовая футболка, белые кроссовки и чёрные шорты.

Ребёнка обнаружили старший сержант полиции Дмитрий Чижов и сержант полиции Евгений Крайнов возле станции метро "Пролетарская" в Ленинском районе Нижнего Новгорода и вернули в семью.

Отдельно отмечено, что девочка осталась цела и невредима, никаких неприятностей с ней, к счастью, произойти не успело.