Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 июля 2022 6:50

Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Балахнинском районе 4 июля

«Хендай Солярис» не уступил дорогу при выезде на трассу
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Авария случилась вечером 4 июля.

Авария случилась вечером 4 июля.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария с участием мотоцикла произошла накануне вечером в Балахнинском районе. Там на трассе Шопша – Нижний Новгород мотоциклист на полном ходу влетел в выехавшую на дорогу иномарку – в результате столкновения байкер погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, все произошло около восьми часов вечера. 36-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис» выезжала с второстепенной дороги и не предоставила преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с мотоциклистом, ехавшим со стороны Нижнего Новгорода. 33-летний байкер получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Мотоциклист погиб на месте.

Мотоциклист погиб на месте.

Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель иномарки в последний момент заметила ехавшего мотоциклиста и притормозила, но было уже слишком поздно, байкер ехал на высокой скорости и не смог избежать столкновения.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.

ДТППроисшествия: ДТП