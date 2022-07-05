Мотоциклист погиб в ДТП с иномаркой в Балахнинском районе 4 июля

Авария случилась вечером 4 июля. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Страшная авария с участием мотоцикла произошла накануне вечером в Балахнинском районе. Там на трассе Шопша – Нижний Новгород мотоциклист на полном ходу влетел в выехавшую на дорогу иномарку – в результате столкновения байкер погиб.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, все произошло около восьми часов вечера. 36-летняя женщина на автомобиле «Хендай Солярис» выезжала с второстепенной дороги и не предоставила преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с мотоциклистом, ехавшим со стороны Нижнего Новгорода. 33-летний байкер получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия.

Мотоциклист погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Как пишут очевидцы в соцсетях, водитель иномарки в последний момент заметила ехавшего мотоциклиста и притормозила, но было уже слишком поздно, байкер ехал на высокой скорости и не смог избежать столкновения.

Сейчас правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах произошедшего.