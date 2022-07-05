Рейсовый автобус протаранил фуру под Нижним Новгородом: пострадали семь пассажиров

ДТП произошло в 9:40. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Рейсовый автобус протаранил большегруз МАЗ в Борском районе Нижегородской области утром 5 июля, сообщает ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД. Причины аварии пока неизвестны, так же как и точное количество пострадавших. На место происшествия выехали дорожные полицейские.

В пресс-службе регионального ГУ МВД уточнили, что попавший в аварию автобус ехал по маршруту №1000 (Бор-Нижний Новгород, прим.).

- По имеющейся информации, сегодня около 9:40 на 31 км автодороги "Бор-Валки-Макарьево" ПАЗ въехал в стоящий на обочине грузовой автомобиль. На данный момент известно о 7 пострадавших. На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД, - рассказали в пресс-службе.

По данным ГИБДД, пострадали пассажиры автобуса, а оба водителя целы.

В результате оба транспортных средства повреждены, есть пострадавшие. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Как видно на фото, удар был достаточно сильным. В результате у автобуса сильно повреждена передняя часть, а большегруз завалился в кювет.

По словам заместителя губернатора Нижегородской области, министра здравоохранения в регионе Давида Мелик-Гусейнова, информация о произошедшем также поступила в региональный Минздрав.

- В Борском районе произошло ДТП с участием общественного транспорта (рейсовый автобус и грузовой автомобиль). Предварительно пострадали 5 человек. Направлены дополнительные медицинские бригады к месту происшествия. Информация оперативная и будет уточняться, - сказал он.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь, выясняются все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, пострадавшим оказывают помощь, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Тем временем, следователи организовали доследственную проверку по факту этого ДТП.

- В ходе проверки следователям СК предстоит дать юридическую оценку действиям сотрудников автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, на предмет качественного оказания услуг по перевозке пассажиров, - проинформировали в пресс-службе регионального СУ СКР.