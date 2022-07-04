RASA и TSOY зажгли в Нижнем Новгороде на YAPPY TRUCK.

Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY устроила незабываемый день в компании инфлюенсеров для жителей Нижнего Новгорода. 3 июля YAPPY Truck открылся на территории Нижегородской ярмарки, устроив для гостей и жителей города праздник с участием звезд. Мероприятие посетили более 10 тысяч человек.

Пройти мимо YAPPY Truсk было невозможно: внутри и снаружи 12-метрового трака блогеры и приглашенные знаменитости сменяли друг друга. Так, за музыкальный саунд в Нижнем Новгороде отвечали два диджея и известные артисты: Люся Чеботина и дуэт RASA, TSOY (Анатолий Цой), а также Артем КИД, Ершов, Didar, Чайный, Алена Летова и 4Trip.

Художественное оформление пространства было поручено нижегородскому стрит-арт-художнику Main, создавшему полноценный граффити холст. Весь день на территории академии работал коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона для пользователей YAPPY, где можно было сделать фото и видео вместе с кумирами.

Теперь посетителей академии ждет конкурс «Баттл городов». Для участия в нем нужно выложить видео, снятое на празднике, в YAPPY c хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва).

У каждого пользователя соцсети есть возможность принести победу родному городу и попасть в специальную подборку лучших роликов. Победитель будет определен в конце лета.

Нижний Новгород стал третьей остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — мобильная академия контента уже побывала в Санкт-Петербурге и Казани, а завершится тур масштабным мероприятием в Москве.

Информационная справка:

YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021. Ранее в течение 7 месяцев более 1500 блогеров участвовали в ее бета-тестировании и запуске. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.

На видеоплатформе уже зарегистрировались популярные блогеры Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова, Михаил Галустян и другие.