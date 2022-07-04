Более тысячи домов в Нижнем Новгороде останутся без холодной воды этой ночью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более тысячи домов отключат от холодного водоснабжения в ночь с 4 на 5 июля. В каких-то домах воды не будет совсем, а где-то она будет идти со слабым напором. Причина тому – плановые ремонтные работы, сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

Холодную воду отключат сегодня в 22 часа, а уже к 6 утра 5 июля водоснабжение будет восстановлено. За эти восемь часов специалисты поменяют запорную арматуру на трубопроводе на улице Родионова в районе дома №189.

- Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем проводить аварийно-восстановительные работы на водоводе без отключения большого количества абонентов. Пожалуйста, запаситесь водой заранее, - обратился к нижегородцам в соцсетях мэр города Юрий Шалабаев.

Отключения затронут жилые дома и нежилые здания на Казанском шоссе, ул. Родионова, в Подновье, Кузьминках, Афонино. Без холодной воды останутся два СНТ, несколько школ и детских садов, поликлиника, корпус НГТУ и Институт ФСБ России. С полным списком адресов можно ознакомиться здесь.