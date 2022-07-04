30-градусная жара ожидается в Нижнем Новгороде 4-8 июля

5 июля ожидается ясная и солнечная погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жаркая и солнечная погода продолжит радовать нижегородцев на этой неделе. Столбики термометра покажут до +30 днем, в ночные часы тоже будет тепло. А что еще важнее — никаких дождей. Городские пляжи наверняка посетит множество желающих освежиться и получить бронзовый загар. С другой стороны, такая продолжительная жара не очень понравится садоводам и огородникам, ведь растения будут требовать обильного полива. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде с 4 по 8 июля.

По данным портала Яндекс.Погода, 4 июля в течение всего дня облачно с прояснениями. Температура воздуха днем +23...+25, ночью +15...+16. Ветер преимущественно северный до 3,3 метров в секунду.

5 июля с утра до глубокой ночи ожидается ясная и солнечная погода. В утренние часы температура воздуха составит +15...+22, днем и вечером до +25, а ночью +14...+16. Юго-восточный ветер сменится на южный, его скорость может достигать 2,5 метров в секунду.

В среду утром малооблачно и +17...+27. Днем облачно с прояснениями и от +27 до +29, вечером чуть прохладнее - +22...+28. Ночью в небе прояснится, столбик термометра покажет +19...+21. В течение дня ожидается юго-западный ветер со скоростью до 3,1 метров в секунду.

В четверг, 7 июля, утром малооблачно и +21...+26. Остаток дня — облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +29...+30, вечером +22...+29, а ночью +18...+20. Ветер южный до 2,8 метров в секунду.

В пятницу весь день облачно с прояснениями, утром и днем тепло — до +28, вечером +22...+27, а ночью +17...+19. Ветер в течение дня тихий, едва ощутимый, а ночью и вовсе ожидается штиль.

Атмосферное давление в течение недели 748-751 мм ртутного столба, влажность в дневные часы пониженная — 36-57%, а ночью до 83%. Геомагнитное поле в первой половине недели спокойное, а с четверга возможны геомагнитные возмущения.

Аналогичная сухая погода прогнозируется и в выходные.

Ранее синоптик сообщал, что длительный зной может привести к неблагоприятным погодным явлениям.