Физиопроцедуры и востребованные «узкие» врачи в «Альфа-Центр Здоровья».

Физиотерапевтические процедуры широко используются в послеоперационный период и в период реабилитации после перенесенного заболевания или травмы. Благодаря физиотерапии эффективность лечения возрастает, процесс выздоровления протекает более быстро.

В физиокабинете«Альфа-Центр Здоровья» проводятся процедуры:

1. СМТ-терапия и СМТ-форез

2. Ультразвуковая терапия и ультрафонофорез

3. Гальванизация и электрофорез

4. Дарсонвализация

5. Ингаляции

6. УВЧ-терапия

7. Низкочастотная магнитотерапия

8. Магнитолазерная терапия

В «Альфа-Центр Здоровья»принимают редкие и очень востребованные специалисты узкого профиля, такие, как ГЕМАТОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ, ПРОКТОЛОГ, КАРДИОХИРУРГ.

Гематолог Абдурахманова Аида Назирбековна, СТАЖ БОЛЕЕ 22 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением острых и хронических заболеваний крови (анемии, лимфомы, лейкозы и др.)

Ревматолог Климентьева Вера Сергеевна, СТАЖ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением суставов и болезней костно-мышечной системы (артрозы, артриты, подагра и др.)

Проктолог Половинкина Клавдия Юрьевна, СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 9 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением следующих заболеваний:

• заболевания толстого кишечника (врожденные, приобретенные)

• воспалительные болезни толстого кишечника и аноректальной области

• заболевания аноректальной области: геморрой, трещины заднего прохода, парапроктит, эпителиальный копчиковый ход

Психиатр Турсунбаева Гулнора Алеакбаровна, СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 29 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением психических расстройств у взрослых и детей различного уровня (неврозы, психозы, шизофрения, депрессии, панические атаки, тревоги, фобии, стресс, нарушения сна, «синдром хронической усталости»), а также нарушениями познавательных функций (памяти, внимания) различного происхождения, помогает при алкогольной зависимости. Занимается психическими расстройствами зрелого и пожилого возраста и расстройствами поведения в подростковом возрасте.

Кардиохирург Соболев Юрий Алексеевич, к.м.н., СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 16 ЛЕТ.

Проводит консультации для решения вопроса о необходимости оперативного лечения при

• ишемической болезни сердца (по вопросам коронарного шунтирования)

• аневризме аорты

• сердечной недостаточности

• врождённых и приобретённых пороках сердца у взрослых и детей

Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья» - это:

• более 70 врачей-профессионалов, которым доверяют уже 11 лет

• входит в группу «АльфаСтрахование» и занимает устойчивую позицию на рынке.

• входит в ТОП 15 крупнейших частных медицинских компаний РФ, по версии Vademecum

• оказание качественной медицинской помощи для взрослых и детей

• новейшие методы диагностики

• стоматологические услуги

• результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента (круглосуточный доступ к своей электронной медицинской карте)

• возможность удаленной записи: через Личный кабинет на сайте, мобильное приложение или по телефону.

• отсутствие очередей

• комфортные условия обслуживания

• доступные цены

• эффективное лечение

• безупречная репутация

• единые, самые высокие стандарты качества оказания медицинских услуг,

• внимательный и вежливый персонал

Обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на внимательное отношение к Вашему здоровью, подробные консультации специалистов, эффективное и качественное лечение.

Подробная информация — по телефону (831) 266-69-42 или на сайте https://novgorod.alfazdrav.ru/?utm_source=kp_ru&utm_medium=07_06_2022

КОНТАКТЫ

Многопрофильная клиника

«Альфа-Центр Здоровья»

Нижний Новгород, Максима Горького, 48/50

Телефон: (831)266-69-42

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА