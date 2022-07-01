Физиопроцедуры и востребованные «узкие» врачи в «Альфа-Центр Здоровья».
Физиотерапевтические процедуры широко используются в послеоперационный период и в период реабилитации после перенесенного заболевания или травмы. Благодаря физиотерапии эффективность лечения возрастает, процесс выздоровления протекает более быстро.
В физиокабинете«Альфа-Центр Здоровья» проводятся процедуры:
1. СМТ-терапия и СМТ-форез
2. Ультразвуковая терапия и ультрафонофорез
3. Гальванизация и электрофорез
4. Дарсонвализация
5. Ингаляции
6. УВЧ-терапия
7. Низкочастотная магнитотерапия
8. Магнитолазерная терапия
В «Альфа-Центр Здоровья»принимают редкие и очень востребованные специалисты узкого профиля, такие, как ГЕМАТОЛОГ, РЕВМАТОЛОГ, ПСИХОТЕРАПЕВТ, ПРОКТОЛОГ, КАРДИОХИРУРГ.
Гематолог Абдурахманова Аида Назирбековна, СТАЖ БОЛЕЕ 22 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением острых и хронических заболеваний крови (анемии, лимфомы, лейкозы и др.)
Ревматолог Климентьева Вера Сергеевна, СТАЖ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением суставов и болезней костно-мышечной системы (артрозы, артриты, подагра и др.)
Проктолог Половинкина Клавдия Юрьевна, СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 9 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением следующих заболеваний:
• заболевания толстого кишечника (врожденные, приобретенные)
• воспалительные болезни толстого кишечника и аноректальной области
• заболевания аноректальной области: геморрой, трещины заднего прохода, парапроктит, эпителиальный копчиковый ход
Психиатр Турсунбаева Гулнора Алеакбаровна, СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 29 ЛЕТ, занимается диагностикой и лечением психических расстройств у взрослых и детей различного уровня (неврозы, психозы, шизофрения, депрессии, панические атаки, тревоги, фобии, стресс, нарушения сна, «синдром хронической усталости»), а также нарушениями познавательных функций (памяти, внимания) различного происхождения, помогает при алкогольной зависимости. Занимается психическими расстройствами зрелого и пожилого возраста и расстройствами поведения в подростковом возрасте.
Кардиохирург Соболев Юрий Алексеевич, к.м.н., СТАЖ РАБОТЫ БОЛЕЕ 16 ЛЕТ.
Проводит консультации для решения вопроса о необходимости оперативного лечения при
• ишемической болезни сердца (по вопросам коронарного шунтирования)
• аневризме аорты
• сердечной недостаточности
• врождённых и приобретённых пороках сердца у взрослых и детей
Многопрофильная клиника «Альфа – Центр Здоровья» - это:
• более 70 врачей-профессионалов, которым доверяют уже 11 лет
• входит в группу «АльфаСтрахование» и занимает устойчивую позицию на рынке.
• входит в ТОП 15 крупнейших частных медицинских компаний РФ, по версии Vademecum
• оказание качественной медицинской помощи для взрослых и детей
• новейшие методы диагностики
• стоматологические услуги
• результаты обследований и рекомендации врача доступны в мобильном приложении и личном кабинете пациента (круглосуточный доступ к своей электронной медицинской карте)
• возможность удаленной записи: через Личный кабинет на сайте, мобильное приложение или по телефону.
• отсутствие очередей
• комфортные условия обслуживания
• доступные цены
• эффективное лечение
• безупречная репутация
• единые, самые высокие стандарты качества оказания медицинских услуг,
• внимательный и вежливый персонал
Обратившись к нам, Вы всегда можете рассчитывать на внимательное отношение к Вашему здоровью, подробные консультации специалистов, эффективное и качественное лечение.
Подробная информация — по телефону (831) 266-69-42 или на сайте https://novgorod.alfazdrav.ru/?utm_source=kp_ru&utm_medium=07_06_2022
КОНТАКТЫ
Многопрофильная клиника
«Альфа-Центр Здоровья»
Нижний Новгород, Максима Горького, 48/50
Телефон: (831)266-69-42
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА