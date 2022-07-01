Жаловалась на побои: Трое мужчин до смерти забили нижегородца, издевавшегося над матерью одного из них

Женщина жаловалась сыну, что сожитель обзывал ее. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Тело жестоко убитого 51-летнего мужчины обнаружили в квартире одного из домов на улице Мончегорской в Автозаводском районе областного центра. По факту произошедшего незамедлительно возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В четверг, 30 июня, сотрудники правоохранительных органов нашли и задержали троих подозреваемых в возрасте от 25 до 38 лет.

- По версии следствия, 29 июня 2022 года в указанной квартире подозреваемые жестоко избили потерпевшего. Обнаружив, что от полученных телесных повреждений мужчина скончался, они скрылись с места преступления, - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Как выяснилось, до момента гибели мужчина проживал в этой квартире с матерью 25-летнего подозреваемого. Женщина рассказывала сыну, что сожитель бьет ее. Это и стало поводом для ссоры, которая привела к столь трагичным последствиям.

Подозреваемым предъявлено обвинение. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.