Нижегородец пытался спалить проходную регионального УФСБ в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел 30 июня на Малой Покровской. Фото: https://t.me/opersvodki

Проходную УФСБ России по Нижегородской области пытались поджечь. По данным Телеграм-канала »Оперативные сводки», 30 июня в светлое время суток к зданию на улице Малой Покровской областного центра подошел неизвестный. Очевидно, преследуя злой умысел, мужчина бросил в сторону контрольно-пропускного пункта бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью. После содеянного злоумышленник попытался скрыться.

Возгорание удалось предотвратить. Подозреваемого оперативно нашли и задержали. Так как инцидент произошел на одной из центральных улиц города, вероятнее всего, мужчину удалось отследить по видеокамерам.

Подозреваемого нашли и задержали. Фото: https://t.me/opersvodki

Как выяснилось, пироману 40 лет. Ни жены, ни детей у него нет, живет с мамой. По данным Телеграм-канала, год назад мужчину уволили с нижегородского завода «ГАЗ» за то, что тот злоупотреблял алкоголем. В настоящее время решается вопрос об избрания задержанному меры пресечения.

В пресс-службе регионального УФСБ отказались комментировать произошедшее.

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