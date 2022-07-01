Теплая и солнечная погода без осадков ожидается в Нижнем Новгороде 1-3 июля

В субботу днем будет ясная погода без осадков. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

Вопреки пятничной стуже в выходные в городе ожидается ясная и солнечная погода с дневными температурами до +25. По данным Яндекс. Погода, тепло продержится еще, как минимум, неделю. Самое время для садово-огородных работ, походов в лес за земляникой или просто безмятежного отдыха на даче. Рассказываем, какая погода будет в Нижнем Новгороде 1-3 июля.

Так, в пятницу, 1 июня, днем облачно с прояснениями, температура воздуха составит +14...+16. Похожие погодные условия — до +17 ближе к концу рабочего дня, ну а ночью ясно и +12...+13. Ветер преимущественно северо-восточный со скоростью до 5,7 метров в секунду.

В субботу уже с самого утра будет ясная погода с температурами до +22 градусов, днем малооблачно, столбик термометра покажет от +22 до +24. Вечером облачно с прояснениями, температура воздуха может опуститься до +18. Ночью малооблачно и +15...+17. Ветер преимущественно северный со скоростью до 3,5 метров в секунду.

3 июля утром ясно и +17...+23, днем облачно с прояснениями, температура воздуха составит +24...+25. Вечером в небе прояснится, температура воздуха опустится до +18. Ночью все так же ясно и +15...+17. Ветер днем северо-восточный со скоростью до 2,9 метров в секунду, ночью почти штиль — ожидается северный ветер со скоростью до 1,1 метров в секунду.

Отметим, что атмосферное давление в ближайшие дни будет почти типичным для нашего региона, в пределах 748-752 мм ртутного столба. Влажность воздуха пойдет на понижение, в дневные часы от 38% до 58%, ночью до 83%. Геомагнитное поле в эти дни будет спокойным, индекс солнечной активности будет на уровне средних значений.

Начало следующей недели, по прогнозам, ожидается жарким и облачным. Температуры воздуха могут доходить до +28 в дневные часы.