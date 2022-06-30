Осужденный за грабеж нижегородец забил сокамерника лавочкой во время ссоры

Во время ссоры с другим осужденным мужчина нанес ему несколько ударов деревянной доской от лавочки. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Трагический случай произошел в Вадском районе Нижегородской области. 25 февраля 2021 года в ночное время в камере местного СИЗО произошла стычка между двумя арестантами, которая привела к гибели одного из них. Пресс-служба регионального СУ СКР раскрыла подробности этого инцидента:

- 36-летний обвиняемый, в ходе ссоры с другим осужденным, нанес ему несколько ударов деревянной доской – незакрепленным сидением лавки – по голове и спине. От полученных телесных повреждений 50–летний потерпевший скончался на месте преступления. Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал.

Злоумышленник на тот момент уже был осужден за грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Казалось бы, ему и без того пришлось бы провести несколько лет за решеткой, но вопреки здравому смыслу мужчина вновь проходит по делу в качестве обвиняемого. На этот раз его будут судить по статье «Убийство». После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

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