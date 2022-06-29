Люся Чеботина, RASA И TSOY: YAPPY TRUCK везет инфлюенсеров в Нижний Новгород.

Мобильная академия контента от видеоплатформы YAPPY продолжает путешествие по городам России. 3 июля YAPPY Truck откроется в Нижнем Новгороде. Традиционно, посетителей ждет уникальная программа c участием звёзд и инфлюенсеров.

Мобильная академия контента будет работать с 12:00 до 22:00 на территории Нижегородской ярмарки. В лайн-ап мероприятия войдут 2 диджея и известные артисты: TSOY (Анатолий Цой), Люся Чеботина и дуэт RASA. Также на YAPPY Truck выступят Артем КИД, Ершов, Didar, Чайный, Алена Летова и 4Trip.

За художественное оформление пространства отвечает Main (Нижний Новгород). Он создаст полноценный граффити холст. А вот любителей спортивных ивентов ждет матч по баскетболу, который пройдет при поддержке Федерации баскетбола Нижегородской области, и выступление скейтеров SK8 Team.

Весь день на территории академии будут работать коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона, где можно будет сделать фото и видео вместе с кумирами. Вход на нее открыт для всех, кто установил приложение YAPPY и зарегистрировался в нем.

Также каждый может поучаствовать в конкурсе «Баттл городов». Для этого надо снять видео в YAPPY Truck и выложить его в YAPPYc хештегом своего города: #yappytruckkazan (Казань), #yappytruckspb (Санкт-Петербург), #yappytrucknn (Нижний Новгород), #yappytruckmsk (Москва). Победит тот город, чьи видео соберут больше всего лайков. А лучшие ролики попадут в специальные подборки.

Нижний Новгород станет третьей остановкой в путешествии YAPPY Truсk по России — оценить мобильную академию контента уже смогли жители Санкт-Петербурга и Казани, а завершится тур масштабным мероприятием в Москве.

YAPPY Truсk представляет собой 12-метровый трак, расписанный в стилистике граффити известными стрит-арт художниками Никитой Biggie, Ваней Астро (Rayons) и Максом Ломаком. Внутри трак оснащен современным аудио– и видеооборудованием, с помощью которого каждый желающий сможет снять совместный ролик (коллаб) вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями.

Информационная справка:

YAPPY – российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов (коллабов), которая была запущена 29 ноября 2021. Ранее в течение 7 месяцев более 1500 блогеров участвовали в ее бета-тестировании и запуске. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться новичкам и продвинутым авторам.

На видеоплатформе уже зарегистрировались популярные блогеры Сергей Жуков, Валя Карнавал, Ольга Бузова, Алина Акилова, Михаил Галустян и другие.