Ограничения движения транспорта в Нижнем Новгороде летом 2022: Как изменятся маршруты во время строительства метро. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Нижнем Новгороде полным ходом идет подготовка к началу строительства новой станции метро в центре города. Большая стройка повлияет не только на жизнь автомобилистов, но и на пассажиров общественного транспорта. Рассказываем об основных ограничениях движения транспорта в Нижнем Новгороде летом 2022.

По данным регионального министерства транспорта, на время строительства метро в Нижнем Новгороде полностью перекрыто движение транспорта будет только на улице Горького на участке от улицы Ошарской до площади Свободы.

- На площади Свободы круговое движение планируется исключить, однако движение сохранится по одной полосе в каждом направлении - на стороне сквера, - рассказали в региональном министерстве транспорта. - На площади Сенной для движения транспорта будет организовано по две полосы в каждом направлении.

В связи со строительством метро в Нижнем Новгороде будет изменено движение транспорта по десяти автобусным маршрутам. Среди них автобусы № 1, № 41, № 58, № 64, № 68, № 16, № 34, № 57, № 74 и маршрутки № 97. Также изменится маршрут троллейбусов № 9 и № 31.

КОНКРЕТНО

Как изменятся маршруты общественного транспорта?

По автобусным маршрутам № А-1 «Площадь Минина и Пожарского - ЖК «Окский берег», № А-40 «Микрорайон Верхние Печеры - Микрорайон Юг»:

- в прямом направлении от площади Свободы по ул. Ванеева, затем поворот направо на ул. Белинского, затем направо на ул. Ошарская, затем поворот налево на ул. М. Горького и далее по маршруту;

- в обратном направлении: от ул. М. Горького поворот направо на ул. Ошарская, затем поворот налево на ул. Белинского, затем поворот налево на ул. Ванеева, до пл. Свободы и далее по маршруту.

По автобусным маршрутам № А-41 «Микрорайон Цветы - Микрорайон Седьмое небо», А-58 «Улица Космическая – Улица Деловая», № А-64 «Микрорайон Соцгород-2 - Улица Усилова», № А-68 «Улица Космическая - Площадь Минина и Пожарского»:

- в прямом направлении: от площади Свободы на ул. Ванеева, поворот направо на ул. Белинского, поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. М. Горького и далее по маршруту;

- в обратном направлении: от ул. М. Горького поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. Белинского, поворот направо на ул. Ванеева, до пл. Свободы и далее по маршруту.

По автобусному маршруту № А-16 «Микрорайон Кузнечиха-2 - Площадь Горького»:

- в прямом направлении: без изменения пути следования;

- в обратном направлении: от площади Свободы на ул. Ванеева, поворот направо на ул. Белинского, поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. М.Горького и далее по маршруту.

По автобусному маршруту № Т-34 «Улица Долгополова – ЖК «Новая Кузнечиха»»:

- в прямом направлении: ул. М.Горького поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. Белинского, поворот направо на ул. Ванеева далее по маршруту;

- в обратном направлении: от площади Свободы на ул. Ванеева, поворот направо на ул. Белинского, поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. М.Горького и далее по маршруту.

По автобусному маршруту № Т-57 «Красное Сормово - Микрорайон Верхние Печеры»:

- в прямом направлении: без изменения пути следования;

- в обратном направлении: от площади Свободы на ул. Ванеева, поворот направо на ул. Белинского, поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. М. Горького и далее по маршруту.

По автобусному маршруту № Т-74 «Улица Долгополова – Микрорайон Верхние Печеры», № Т-97 «Поселок Мостоотряда - Микрорайон Верхние Печеры»:

- в прямом направлении: от ул. М. Горького поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. Белинского, поворот налево на ул. Ванеева, до пл. Свободы, далее по маршруту;

- в обратном направлении: от площади Свободы на ул. Ванеева, поворот направо на ул. Белинского, поворот направо на ул. Ошарская, поворот налево на ул. М. Горького и далее по маршруту.

В связи с сужением проезжей части на улице Максима Горького (около диагностического центра) движение троллейбусов с 23 апреля 2022 года по ней прекращено.

Троллейбусный маршрут № 9 «Площадь Горького - Микрорайон Кузнечиха-2» перенаправлен до площади Минина и Пожарского.

По троллейбусному маршруту № 31 «Площадь Минина и Пожарского - Микрорайон Щербинки-2» путь следования в прямом и обратном направлениях сокращен до площади М.Горького.

Схемы троллейбусных маршрутов № 13 и 17 останутся прежними.