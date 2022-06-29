Как получить Fan ID в Нижнем Новгороде: Подробная инструкция для посещения матчей РПЛ

Для подтверждения личности нижегородцам необходимо посетить МФЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этим летом вступил в силу закон о введении паспорта болельщика, подписанный главой государства еще в 2021 году. В связи с этим с 4 июля в России начинается процедура оформления Fan ID для посещения матчей Российской Премьер-лиги в сезоне 2022/2023. Нижний Новгород вошел в пятерку городов, где такая карта становится обязательной для посещения домашних матчей Лиги. Такие карточки должны иметь все, кто планирует наблюдать за футбольными встречами — болельщики, персонал и даже журналисты. Рассказываем, как получить Fan ID для посещения матчей РПЛ в Нижнем Новгороде.

Оформление в электронном виде

Чтобы получить паспорт болельщика, необходимо оформить его в личном кабинете на госуслугах. Для этого нужно заполнить анкету, загрузить свою фотографию. Процедуру могут самостоятельно пройти болельщики, которым уже исполнилось 14 лет. Для маленьких посетителей стадионов такие карты заполняют их родители, а вместо серии и номера паспорта вносятся данные из свидетельства о рождении. Подать заявку на оформление Fan ID можно с 4 июля 2022 года.

Визит в МФЦ обязателен для получения Fan ID

После того, как заявка на оформление подана, болельщику необходимо прийти в ближайший МФЦ с паспортом. Сотрудники центра подтвердят, что фото в заявке соответствует действительности. Только после этого паспорт болельщика станет доступен в электронном виде на госуслугах. Для идентификации болельщиков при помощи Fan ID на стадионе «Нижний Новгород будет установлено соответствующее оборудование. Работы уже ведутся.

Паспорт болельщика станет обязательным для посещения матчей в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. Подтвердить личность можно в 11 регионах страны, чей клуб участвует в РПЛ, а именно в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Самарской, Нижегородской, Ростовской, Московской, Оренбургской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Чеченской республике.

КОНКРЕТНО:

Адреса МФЦ в Нижнем Новгороде:

МФЦ Нижегородского и Советского районов — ул. Славянская, 25

МФЦ Нижегородского района — ул. Родионова, 165

МФЦ Ленинского района — ул. Перекопская, 1

МФЦ Канавинского района — Московское шоссе, 12 (ТЦ «РИО»)

МФЦ Приокского района — пр. Гагарина, 228 (ТЦ «Перекресток»)

МФЦ Московского района — ул. Березовская, 96

МФЦ Сормовского района — ул. Коминтерна, 137

МФЦ Автозаводского района — Краснодонцев, 1

МФЦ Нижнего Новгорода — ул. Рождественская, 24