Смотровая площадка на видовом откосе появилась в парке «Швейцария». ФОТО: Парк "Швейцария"

В нижегородском парке «Швейцария» продолжают появляться все новые и новые точки притяжения. Одной из них должна стать смотровая площадка на одном из видовых откосов парка.

- В парке «Швейцария» на одном из видовых откосов появилась смотровая площадка, откуда вид на нижнюю часть города открывается лучше, - рассказывают представители парка «Швейцария». - Это дает ощущения невероятного простора!

По виду площадка напоминает капитанский мостик. ФОТО: Парк "Швейцария"

По данным представителей парка, новая смотровая площадка будет напоминать капитанский мостик. Здесь нижегородцы смогут подняться над землей и ощутить чувство полета.

- Здесь вы можете кинуть взор на изгиб реки, полюбоваться панорамой, насладиться закатными картинами, - обещают представители парка.

Отсюда можно полюбоваться закатными картинами. ФОТО: Парк "Швейцария".

Уже известно, что новая смотровая площадка находится около «цветковских» качелей, между остановками «Сурикова» и «Электрон».