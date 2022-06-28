Кирпичная кладка и семиметровые потолки: Квартиру в старинном здании бывшего винзавода Долгова сдают за 6,5 тысяч рублей в сутки

Площадь квартиры составляет 100 квадратных метров. Фото: Авито.

Четырехкомнатная квартира площадью 100 квадратных метров посуточно сдается в центре Нижнего Новгорода за 6,5 млн рублей в сутки. Она отличается от множества других тем, что располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании бывшего винокуренного завода купца Александра Долгова. Этот завод был основан в 1885 году. На сегодняшний день сохранившееся здание на Грузинской, 41А приведено в порядок и является жилым. В интерьере квартиры чувствуется дух того времени, дизайнеры бережно отнеслись к уже имеющимся элементам внутреннего убранства.

- Мы сохранили для обзора аутентичную кирпичную кладку, старинные потолочные балки, огромные окна и поражающее воображение высоту потолка в Холле - 7 метров! Все, что позволит нашим гостям прикоснуться к истории, - сообщил автор объявления на портале «Авито».

Тем не менее, квартира не лишена современных удобств, здесь есть все для комфортного пребывания - отдельный вход с парковкой и патио, три спальни с ортопедическими матрасами на кроватях, раздельный санузел, холодильник, плита, микроволновка, стиральная машина, телевизор, фен, утюг, телевизор, интернет по wi-fi. Гостям выдают белоснежное постельное белье из страйп-сатина, полотенца и средства гигиены. За отдельную плату постояльцы могут воспользоваться внутриквартирной сауной с печью-каменкой.

- Дом отлично подойдет для проведения мероприятия «Утро невесты» с фотосессией. Дом не предусмотрен для проведения корпоративных вечеринок. Внутри помещения запрещено курение, - подчеркнул автор объявления.

Одновременно здесь может проживать до шести человек. Указанная в объявлении цена действует при размещении до 4 гостей в будние дни. В выходные и праздники цена может варьироваться. Помимо оплаты гости оставляют залог в размере 5 тысяч рублей, который потом возвращается.