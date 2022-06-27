Жара и солнце: Узнали, какой будет погода в Нижнем Новгороде на этой неделе

Жара до +30 градусов ожидается в Нижнем Новгороде 27 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе погода порадует нижегородцев настоящей летней жарой и солнцем. Причем самым жарким на этой неделе обещает стать понедельник, так что днем без лишней нужды на улицу лучше не выходить.

- Днем 27 июня воздух прогреется до +29…+30 градусов, - обещают синоптики. – При этом возможны дожди и переменная облачность. Ночью тоже будет довольно тепло +15…+16 градусов.

К слову, сегодня синоптики уже выпустили экстренное предупреждение о возможности ливней, гроз и порывистого ветра. Отдельные его порывы могут достигать 17 метров секунду. Такая погода в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области сохранится до конца дня.

Остальные дни на этой неделе обещают быть более комфортными. В частности, с 28 июня по 1 июля в Нижнем Новгороде будет стоять солнечная и теплая погода. Днем столбики термометров будут подниматься до +22..+23 градусов. Дождей в течение этой рабочей недели не ожидается.

- Немного испортится погода только к выходным, - рассказывают синоптики. – В субботу и воскресенье вполне вероятны дожди и грозы. При этом станет заметно жарче – днем воздух прогреется до +28…+29 градусов.