Нива перевернулась: Виновник ДТП и его пассажир пострадали на Казанском шоссе 26 июня Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Два человека пострадали в серьёзном ДТП, случившемся на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде вчера, 26 июня. Водителя-виновника аварии и его пассажира доставили в больницу с различными травмами, о чём сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, ДТП случилось в районе 11:35. Мужчина 1946 года рождения за рулём "ВАЗ 2121"(Нива) решил проскочить перекрёсток на красный свет, в результате чего столкнулся с автомобилем "КИА".

КИА. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Судя по фотографиям с места происшествия, от удара Нива перевернулась на крышу.

Информация о характере травм, полученных водителем и пассажиром отечественного автомобиля, а также об их тяжести не поступала.