Иван Носков: «Дерзайте, творите и никогда не опускайте руки!»

Накануне Всероссийского Дня молодежи в Дзержинске прошел ежегодный фестиваль «Город молодежи». В этом году он развернулся в Центральном парке культуры и отдыха и объединил не только школьников и студентов, но и их родителей, молодые семьи.

Всего в течение дня на фестивале работало 13 площадок. Любители граффити могли прийти на площадку Graffiti Jam и принять участие в создании большой общей композиции. Те, кто предпочитает проводить свободное время активно, пробовали себя в акройоге, гиревом спорте и настольном теннисе, осваивали тайский бокс, зумбу и джампинг, играли в шашки, шахматы и настольные спортивные игры. В это же время на площадке «Территория творчества» для гостей работали мастер-классы по гончарному мастерству, росписи на срезе дерева, плетению косичек, изготовлению браслетов и т.д.

«Молодежь – это самая интересная группа жителей, потому что она самая разнообразная. Это и школьники, и студенты, и уже работающие молодые специалисты. Это молодые семьи и даже семьи с детьми. Среди молодежи есть талантливые спортсмены и музыканты, ученые и художники, сотрудники промышленных предприятий и предприниматели. И у каждого свои интересы, свои цели и устремления, свои увлечения и хобби. Молодежь всегда отличали самые лучшие качества – активность, желание менять мир к лучшему, уверенность в том, что всё обязательно будет хорошо. Поздравляю всех молодых людей с праздником, желаю бодрости и оптимизма. Дерзайте, творите и никогда не опускайте руки!» – обратился глава города Дзержинска Иван Носков к молодежи.

Одной из самых шумных площадок фестиваля стала сцена. Шоу барабанов, зумба-шоу, выступление дзержинских КВНщиков, музыкальных коллективов и сольных исполнителей и завершающий Open air с DJ VLADOO – в этот день действительно было, на что посмотреть и что послушать!

Также во время праздника выпускники школ могли познакомиться с вузами, колледжами, техникумами и программами, на которые они ведут набор в 2022 году, или узнать больше о молодежных проектах, которые развиваются в Дзержинске. В их числе, например, поисково-спасательный отряд «Волонтер», «Чернореченский бал», Штаб студенческих отрядов города и др.

Впервые в рамках «Города молодёжи» работал летний кинотеатр «Дзержинск Live», мобильный пункт тестирования на ВИЧ от Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями и выставка машин от JdmTEAMdzr.