Первый ФОКОТ торжественно открыли в Дзержинске

27 июня в Дзержинске состоялось торжественное открытие первого в городе физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа. Это один из спортивных объектов программы «Дзержинск-100», построенный в рамках национального проекта «Демография» и проекта «Детский спорт» партии «Единая Россия». Общая площадь комплекса составила более 3,5 тысяч квадратных метров, а стоимость строительства – более 40 миллионов рублей.

В праздничном открытии спорткомплекса приняли участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, министр спорта Нижегородской области Александр Кононов, глава города Дзержинска Иван Носков, координатор партпроекта «Детский спорт» Владимир Поддымников-Гордеев, спортсмены и жители Дзержинска.

«Комплекс стал одним из первых спортивных объектов, построенных в рамках программы «Дзержинск-100». Мы дали вторую жизнь стадиону «Пионер», наполнили его современными тренажерами, несколькими спортивными зонами, уложили новый зеленый газон. Теперь в Дзержинске есть еще одна открытая площадка для регулярных занятий спортом, для уроков физкультуры у школьников и студентов, для детских соревнований и городских спортивных мероприятий! Благодарю всех, кто участвовал в строительстве на разных его этапах, кто выполнял и контролировал работы. Отдельная благодарность Правительству Нижегородской области за поддержку и участие в развитии Дзержинска как спортивного города», – сказал Иван Носков.

Новый комплекс включает в себя современные уличные спортивные тренажеры, зону воркаута, резиновые беговые дорожки, футбольное поле с искусственным газоном и трибуну на 100 мест. Зимой на площадке можно будет заливать каток для игры в хоккей и катания на коньках.

«Знаменательно, что открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось в замечательный летний праздник – День молодежи в России. Сегодня представители молодого поколения активно заявляют о своих правах, мечтают о будущем, о перспективах, в том числе о новых возможностях для занятий спортом. Такие возможности сегодня создаются – каждый новый спортивный объект, безусловно, дает мощный дополнительный импульс для развития спорта в Дзержинске. Когда есть комфортные условия для занятий, результаты не заставят себя ждать. Убежден, что это место станет знаковым и любимым для сотен спортсменов всех возрастов, которые будут заниматься здесь, готовиться к новым рекордам. На этой площадке вырастут будущие звезды дзержинского и российского спорта. Пусть она всегда будет наполнена весельем и хорошим настроением!» – отметил Евгений Люлин.

Первыми мероприятиями, проведенными на территории спортивного комплекса, стали футбольный матч между юношескими командами футбольного клуба «Пионер» и тренировка от чемпиона Паралимпийских игр, заслуженного мастера спорта Андрея Вдовина. По словам спортсмена, именно здесь, на стадионе «Пионер», прошла его спортивная юность.

«Как выглядел стадион в моей юности и как он выглядит теперь, – это просто небо и земля! Вместо земли и кустов, которые здесь были раньше, – ровное покрытие, да еще и тренажеры в свободном доступе. Это здорово, что спорт в Дзержинске становится более близок к людям, что у нас появляются открытые площадки, где могут заниматься все желающие. Это намного удобнее – заниматься рядом с домом, чем ехать, например, в фитнес-клубы или на центральные стадионы. Поздравляю родной Дзержинск с открытием новой спортивной площадки и приглашаю всех лично оценить, насколько она крутая!» - сказал Андрей Вдовин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа будет доступен всем желающим, здесь продолжит свои тренировки футбольный клуб «Пионер». Стадион будет открыт ежедневно с 9:00 до 21:00, на территории всегда будет находиться инструктор, который при необходимости выдаст спортинвентарь.

Напомним, в Нижегородской области первый ФОКОТ был открыт в 2020 году в р.п. Бутурлино на базе средней школы им. маршала В.И. Казакова. В 2021 году Правительство направило два миллиарда рублей на строительство ФОКОТов в регионах – выделения средств из федерального бюджета добилась фракция «Единой России». В начале октября 2021 года новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа введен в эксплуатацию в Арзамасе. В ближайшее время будет открыт еще один ФОКОТ в Нижнем Новгороде на стадионе «Красная Этна».

Источник: Единая Россия