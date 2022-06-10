Арзамасскую трассу ждет масштабная реконструкция. Смотрим, как изменится автодорога «Нижний Новгород - Саратов»

Трассу расширят до четырех полос и сделают освещение. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Арзамасскую трассу в Нижегородской области ждет масштабная реконструкция: на протяжении почти 152 километров ее отремонтируют и расширят до четырех полос. Это планируется сделать в рамках программы модернизации автодороги Р-158 «Нижний Новгород – Саратов», рассказали в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

- Разработка проекта ведется во исполнение поручения руководства страны по соединению крупных городских агломераций со строящейся сейчас скоростной автомобильной дорогой М-12 «Москва – Казань». Реализация проекта нацелена на развитие экономического и туристического потенциала регионов, а также на повышение уровня мобильности населения, - рассказали в компании.

Трасса Р-158 – важная транспортная артерия Нижегородской области. По этой дороге ездят в Арзамас, Большое Болдино, Дивеево, а также по ней идет сообщение с десятками районов, расположенных на юге региона. Три года назад была проведена масштабная реконструкция небольшого участка – от Южного обхода до поселка «Нижегородец», в результате чего здесь появилась современная четырехполосная дорога с отбойниками и освещением. Также на трассе появилось два арочных путепровода с разворотными петлями, что позволило убрать левые повороты и перекрестки с другими дорогами.

Три года назад был реконструирован участок от Южного обхода до Нижегородца. Фото: ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород

Предстоящий капитальный ремонт затронет восемь участков дороги протяженностью 151,6 километра в Нижегородской области и два участка в Республике Мордовия длиной 63,5 километра. Результатом реконструкции станет современная и безопасная дорога с высокой пропускной способностью.

- Задание предусматривает увеличение полос движения с двух до четырех, переустройство основания дороги и дорожной одежды, установку разделительного барьерного ограждения, строительство новой системы водоотвода и водопропускных труб, обустройство безопасных пересечений и выездов от других дорог с переходно-скоростными полосами и разворотами, а также другие мероприятия, - уточнили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Проект реконструкции участка дороги от Хмелевой Поляны до Румстихи будет готов к концу лета, после чего будет принято решение по срокам начала ремонта. Документация по остальным участкам будет готова и направлена на государственную экспертизу до конца 2023 года.