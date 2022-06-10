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Происшествия10 июня 2022 6:06

Пожар вспыхнул на территории зоопарка «Маленькая страна» в Балахне

Сгорели торговые деревянные домики
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
К счастью, обитатели зоопарка не пострадали.

К счастью, обитатели зоопарка не пострадали.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пожар на территории зоопарка «Маленькая страна» в Балахне произошел ночью 10 июня. К счастью, пострадавших нет, сгорели лишь деревянные торговые домики. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- Сообщение о возгорании поступило в час ночи, пожарно- спасательные подразделения привлекались по рангу пожара №2. На момент прибытия происходило горение деревянных торговых палаток на территории зоопарка, угроза распространения пламени отсутствовала, - рассказали в ведомстве.

Площадь пожара составила 45 кв.м.

Площадь пожара составила 45 кв.м.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пламя удалось потушить за полчаса, площадь возгорания составила 45 квадратных метров. С огнем боролись 24 человека и 8 единиц техники. К счастью, ни обитатели, ни сотрудники зоопарка не пострадали.

Причина пожара устанавливается.

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