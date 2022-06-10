Старый чемодан стал причиной грязевого водопада на Окском съезде в Нижнем Новгороде

Ливневка на Окском съезде оказалась переполнена и вода стала стекать по склону. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Старый чемодан спровоцировал грязевой водопад на Окском съезде. Именно так объяснил произошедшее мэр города Юрий Шалабаев. По его словам, засорение ливневки посторонним предметом по цепной реакции привело к скоплению воды и размытию грунта.

- В конце прошлой недели город обсуждал новость с грязевыми потоками, которые затопили Окский съезд. Ничего серьезного там не произошло - в результате засора ливневого колодца произошел сход поверхностного слоя земли. В течение двух часов дорожники эту грязь убрали. Новую геосетку положили на место, где грязь сошла, и на этом все, никаких инженерных работ там не потребовалось. Но видео было таким эпичным и популярным, вызвало у горожан озабоченность. А из-за чего это произошло? Это произошло из-за того, что кто-то кинул старый дорожный чемодан в ливневой колодец и он загородил прохождение воды и вода пошла вверх, - объяснил возникшую ситуацию Шалабаев.

Напомним, 5 июня в городе был сильный дождь. Ливневка на Окском съезде оказалась переполнена и вода стала стекать по склону. Сформировался своеобразный грязевой водопад, который стал изливаться на проезжую часть. Проезжавшие мимо водители сняли все на видео и разместили в сети.

Комментируя ситуацию мэр заметил, что без технологических нарушений не обходится ни один город-миллионник, однако зачастую они не становятся поводом для обсуждения в соцсетях. И тем не менее, глава города потребовал контролировать состояние ливневок, чтобы таких инцидентов не возникало.

- Поручил администрациям районов и инженерной защите города усилить работу по прочистке ливневой канализации, -заключил он.

К слову, это не первый случай схода грунта в нашем городе даже в этом году. Совсем недавно пострадала набережная Федоровского.