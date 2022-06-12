Олег Лавричев: «Наша страна многократно преодолевала трудности, росла, крепла и побеждала»

Уважаемые нижегородцы!

От души поздравляю вас с Днем России!

Сегодня мы отмечаем его уже в 30-й раз. 12 июня 1990 года в непростой политической обстановке была принята Декларация о государственном суверенитете России. Тем самым мы заявили миру о своем намерении строить дальнейшую жизнь на принципах свободы, равноправия, взаимного уважения и партнерства. В 1992 году этот день был официально объявлен государственным праздником.

Россия – крупнейшее в мире государство, занимающее около 1/8 всей земной суши. Великая держава с многовековой историей, глубокими культурными корнями, высокими нравственными и духовными ценностями!

Это мы освободили мир от фашизма, первыми построили атомную электростанцию и отправили человека в космос! Наша страна многократно переживала сложные исторические события, преодолевала трудности, росла, крепла и побеждала. При этом никогда не оставалась равнодушной к чужой беде. Сегодня, столкнувшись с новым вызовом времени, Российская Федерация встала на защиту свободы и жизни людей на Донбассе.

Как сказал Президент РФ Владимир Путин, сила России – внутри нас самих, в наших традициях и культуре, в огромной нашей территории, природных богатствах и в единстве нашего народа.

Убежден, что вместе мы сможем добиться благополучия и процветания нашей Родины, которой так гордимся! В этот праздничный день желаю вам веры в себя и свои силы, крепкого здоровья, добра и мирного неба над головой!