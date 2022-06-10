Скорость «Улитки»

Сотрудники АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – любители бега провели выходной на трейле «Улитка».

Это второй трейл в истории Арзамаса. Он проходил 5 июня. Стартовой точкой забега стала физкультурно-оздоровительная база «Улитка» в д.Березовке. Участникам предстояло преодолеть маршрут со множеством рельефно-ландшафтных препятствий.

Забег был разделен на три категории: детская дистанция 1 км, для взрослых – 10 и 20 км. До начала соревнований каждому участнику выдали стартовый пакет с именными номерами, футболками с логотипом «Улитки» и сладкими угощениями.

Открыл состязания детский забег

Открыл состязания детский забег. Среди участников множество детей приборостроителей: Арина и Кира Тепловы, Кристина и Ксения Кулаковы, Варвара Мартынова, Виктория Рыбакова, Влад Тимохин, Никита Сергеев и другие.

Затем на старт вышли взрослые. 20-километровую дистанцию выбрали заместитель начальника цеха №68 Артём Мартынов и электроэрозионист цеха №65 Максим Костылёв. На старт Т-10 вышли 11 приборостроителей, из них 8 человек – члены Молодежного совета АО «АПЗ».

Затем на старт вышли взрослые

– Одно дело – бегать по асфальту. На трейле совершенно новые ощущения: то застреваешь в густой грязи, то спотыкаешься о жесткие кочки из сухой травы. Поэтому бежать командой и поддерживать друг друга в пути было правильным решением, – делится впечатлением токарь цеха №31 Артём Ваганов.

Дистанция действительно интересная: подъемы, спуски, лесные заросли, бурелом, броды через Тёшу, болотистая местность, высокая трава, ухабы. Для бегунов было организовано несколько пунктов с питьевой водой и фруктами. Тех, кто выбрал дистанцию 20 км, ждал сюрприз – маршрут проходил через Динопарк в с. Бебяево.

В прошлом году трейл «Улитка» проводился среди узкого круга легкоатлетов. В этом получился настоящий массовый забег, в котором приняло участие более 160 человек из разных городов России.

– Рад, что много заводчан откликнулись на предложение пробежаться в воскресный день по окрестностям родного Арзамаса, – отметил один из организаторов трейла наладчик станков с ЧПУ цеха №51 Виталий Сергеев. – На организацию забега ушло целых два месяца. Но, судя по отзывам участников, нам удалось сделать настоящий праздник спорта. Надеюсь, трейл «Улитка» станет традиционным легкоатлетическим событием для нашего города.

Участники преодолевали маршрут со множеством рельефно-ландшафтных препятствий

На финише каждый бегун получил оригинальную памятную медаль. Среди детей и взрослых были определены победители, которые получили призы от спонсоров мероприятия. В своих возрастных категориях серебряными призерами стали дочки слесаря-сборщика цеха №49 Юлии Суховой Ксения и Кристина, а также приборостроитель Максим Костылев.

Справка

Трейл, трейлраннинг – бег по природному рельефу.

Участвовало более 160 человек из Арзамаса, Арзамасского района, Нижнего Новгорода, Сарова, Саранска, Павлова, Выксы, Шатков, Гагина, Лукоянова.

65 лет самому взрослому участнику, 5 лет самому маленькому.

Комментарии

Павел Тетерин, электрогазосварщик отдела главного механика:

– Бежал по такой трассе впервые, это новые эмоции и впечатления. В начале пути быстро устал, но смог выбрать комфортный для себя темп и финишировал достойно. Обязательно буду снова участвовать в трейле «Улитка».

Никита Дёрин, инженер-технолог цеха №49:

– Готовился к трейлу, бегал по вечерам по городу и по пересеченке. Но опыт участия в «Улитке» не сравнить ни с чем. Особенно круто было по пути охладиться в речке, заодно и купальный сезон открыли.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина