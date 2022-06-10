Премия за кино

Съемочный процесс на ул. Кирова около здания, где была собрана первая продукция АПЗ – фонарик «жучок»

Видеопроект «Легенды АПЗ» заводского музея истории стал дипломантом III степени IV Всероссийского конкурса «Корпоративный музей» в номинации «Лучший музейный видеофильм».

Идея создания серии фильмов о значимых моментах из истории Арзамасского приборостроительного завода принадлежит начальнику отдела внешних связей и массовых коммуникаций Оксане Скопцовой.

– Мысль возникла во время карантина, когда в музее на время прекратились экскурсии. Но работа по пополнению фондов продолжалась, – вспоминает Оксана Борисовна. – Мы подошли к этому делу творчески. Решили снимать сюжеты об ушедших вещах, легендарных подразделениях, людях, изделиях. Например, на АПЗ существовал цех №38, он внес огромный вклад в историю развития завода, люди помнят о нем. Хотелось, чтобы живые свидетели событий рассказали об этом подробнее.

Выбор темы, написание сценария, поиск участников, актеров, мест для съемки – над этим работает директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина. Видеосъемку и монтаж ведет оператор заводской телестудии Александр Назаров.

– Мы включили в фильмы реконструкцию событий – такие художественные моменты, которые помогают воссоздать историю. А исполнить некоторые роли попросили заводчан. И, стоит отметить, у них отлично получилось, – рассказала Лилия Сорокина. – Новые видеоматериалы, уникальные воспоминания, ценные экспонаты – результат проекта. И сейчас сомнений в том, что он будет продолжаться, нет. Тем для будущих фильмов достаточно.

На Всероссийский конкурс было представлено пять фильмов из цикла «Легенды АПЗ»: о почетном гражданине Арзамаса Викторе Стрелове, истории сборочного цеха №38, магнитофоне «Легенда», шефских связях с крейсером «Слава» и выпуске медтехники.

Всего в номинации «Лучший музейный видеофильм» участвовали 11 видеопроектов. Их защита проходила в середине мая в онлайн-режиме. Награждение лауреатов и дипломантов конкурса состоялось в выставочном комплексе «Космос» на ВДНХ.

– Только на церемонии награждения узнали, что стали дипломантами конкурса. Представленные проекты были очень высокого уровня, тем ценнее для нас награда, – поделилась Лилия Сорокина.

А накануне 65-летия завода состоялась премьера очередной, 6-й серии «Легенд АПЗ», посвященной первой продукции предприятия – фонарику «жучок».

Справка

IV Всероссийский конкурс «Корпоративный музей»: 41 город из 7 федеральных округов, 62 музея, 20 номинаций, 126 проектов.

В 2019 году заводской музей стал дипломантом III степени в номинации «Лучший корпоративный музей».

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной