На одной волне с коллегами

В этом году шлифовщик цеха №50 АО «АПЗ» Артём Горелов стал лауреатом престижной премии имени А.Ф. Бреусова в номинации «Лучший молодой рабочий – профсоюзный активист». За это звание он боролся два года, и вот, наконец, – победа.

Инженер-программист по образованию, Артём Горелов на Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина пришел в 2015 году, отслужив в армии. Освоил на заводе новую для себя профессию – шлифовщика. Вскоре молодого рабочего, активиста и спортсмена выбрали в цехе ответственным за работу с молодежью. Артём вошел в Совет трудовой молодежи и стал активным участником различных мероприятий. спортивные турниры, общезаводские праздники, конкурсы профессионального мастерства – он всегда в гуще событий.

– Мне интересно где-то участвовать. На работе ты занят делом, это один настрой, а в неформальной обстановке узнаешь людей с другой стороны, – говорит Артём Горелов. – Это здорово – быть с коллегами на одной волне.

Впервые на участие в престижном конкурсе имени А.Ф. Бреусова Артём заявился в 2021 году. Месяц собирал портфолио, в которое вошли результаты общественной и профсоюзной работы за последние три года. Но до победы не хватило нескольких баллов.

– В этом конкурсе большая конкуренция, – говорит председатель заводской первичной профсоюзной организации Александр Тюрин. – В нем участвуют молодые рабочие со всей России. В этом году мы доработали конкурсные документы, и Артём выиграл. Поздравляем его с победой!

Награду активисту заводского профсоюза вручил председатель ЦК Профавиа Алексей Тихомиров во время визита на АПЗ.

Свою общественную работу Артём продолжает и сейчас. Он организует группы приборостроителей для сдачи норм ГТО, цеховые спортивные мероприятия тоже на его плечах.

Комментарий

Ольга Котова, начальник ПРБ цеха №50, предцехком:

– С 2017 года Артём Горелов является молодежным лидером в нашем цехе. Благодаря его любви к спорту все больше молодых людей стали участвовать в заводской жизни. Сейчас он входит в состав цехового комитета, участвует в его заседаниях. Мы с ним решаем общие вопросы, работаем в полном взаимопонимании.

Справка:

Премия имени А.Ф. Бреусова утверждена в память о первом председателе Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности, председателе Международного объединения профсоюзов трудящихся авиационной промышленности Анатолии Фёдоровиче Бреусове. Она ежегодно присуждается молодым членам профсоюза, отличившимся в производственной сфере и принимающим активное участие в различных общественных мероприятиях.

Ранее лауреатами премии имени А.Ф. Бреусова на АПЗ были: 2008 год – Александр Тюрин, заместитель председателя профкома АПЗ, начальник ЭРО; 2016 год – Илья Теплов, председатель СТМ.

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина