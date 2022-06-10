Сухая и теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде 10-13 июня

В День России,12 июня, нижегородцев обрадует ясная и солнечная погода. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Эти выходные будут длинными, так как праздничный день — День России в этом году выпадает на воскресенье. К счастью для нижегородцев, в нашем городе в эти дни ожидается комфортная погода без осадков. В праздничный день сама природа преподнесет приятный сюрприз — до поздней ночи ясно и свежо, температура воздуха приятная, до +20. Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде с 10 по 13 июня.

По данным портала Яндекс.Погода, в пятницу, 10 июня, днем +24..+25 и облачно с прояснениями. Вечером и ночью малооблачно, температура воздуха от +23 может опуститься до +14...+17. Ветер северо-западный до 4,9 метров в секунду.

Утром 11 июня вновь ожидается облачная с прояснениями погода, температура воздуха +16...+21. Днем все так же облачно с прояснениями, воздух прогреется до +22 градусов. Вечером малооблачно, но чуть прохладнее, +15...+21. К ночи в небе прояснится, температура воздуха составит +11...+14., ветер северо-западный до 4,4 метров в секунду.

В День России,12 июня, нижегородцев обрадует ясная и солнечная погода. Утром +13...+18, а днем от +18 до +20 градусов, достаточно комфортно и тепло, но без жары. Вечером также до +20, а ночью +10...+13, сохранится ясная погода. В течение дня ожидается северный ветер со скоростью до 3,3 метров в секунду.

В последний выходной день, 13 июня, утро ясно и +14...+20, днем и вечером облачно с прояснениями и до +23, а ночью +11...+14 и все так же без осадков. Ветер ожидается южный со скоростью до 1,9 метров в секунду.

Отметим, что в ближайшие дни влажность воздуха будет на уровне 36-63% в дневное время и до 80% в ночные часы. Атмосферное давление характерное для нашего региона — 747-749 мм ртутного столба. Геомагнитное поле также будет спокойным, без заметных возмущений.