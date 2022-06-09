Контролеры вновь появились в автобусах Нижнего Новгорода

Контролеры возвращаются на автобусные линии в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В нижегородских автобусах вновь начали работать контролеры. Однако пока они проверяют в основном кондукторов, а пассажирам разъясняют правила пользования стационарными валидаторами. Об этом сообщает ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

Сейчас безбилетников не штрафуют, но как только будут внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях Нижегородской области, контролеры начнут выписывать «зайцам» штрафы.

- Повышение уровня платежной дисциплины необходимо для работы общественного транспорта по государственным контрактам, предусматривающим жесткий контроль деятельности перевозчиков с соблюдением расписания, качества и количества подвижного состава на маршруте, времени ожидания на остановках, - пояснили в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем».

В настоящее время стационарные валидаторы есть не во всех автобусах, однако после внедрения новой транспортной схемы это станет обязательным. Сейчас терминалы установлены в 293 автобусах, еще 170 машин будут укомплектованы оборудованием в ближайшее время. 112 терминалов работает в трамваях, всего же валидаторами планируется оснастить 300 единиц электротранспорта.

Новая маршрутная сеть будет введена в Нижнем Новгороде в августе-сентябре 2022 года. Сейчас заканчивается её разработка, а внедрение будет поэтапным и продлится до 2025 года.

- Она будет учитывать потребности жителей в открытии новых маршрутов, корректировке существующих и изменении расписания, а также включать масштабное обновление подвижного состава общественного транспорта. Результатом ее введения должно стать сокращение интервальности движения, а, значит, сокращение времени ожидания на остановках, в том числе в вечернее и ночное время, - рассказали в министерстве транспорта Нижегородской области.

При этом в ГКУ НО «Центр развития транспортных систем» заверили, что в течение переходного периода самые востребованные маршруты частных перевозчиков будут сохранены.

- С ними будут заключены соглашения на перевозку льготных категорий граждан и использование пересадочных тарифов. Таким образом на всех маршрутах будет действовать единая стоимость проезда, льготы и пересадочные тарифы. Благодаря этому можно будет легко пересаживаться с маршрута на маршрут без переплаты, - пояснили в ведомстве.