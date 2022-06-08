"Руки вверх" и Чемпионат России по выездке: Афиша главных мероприятий в Нижнем Новгороде с 8 по 15 июня

"Комсомолка" рассказывает о главных мероприятиях в Нижнем Новгороде. ФОТО: предоставлено pr-службой Сергея Жукова

Вечер с легендой

Концерт

«Руки вверх»

СЕРГЕЙ ЖУКОВ СОБЕРЕТ ВСЕХ ПОКЛОННИКОВ «РУКИ ВВЕРХ!» НА СТАДИОНЕ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ

Группу «Руки Вверх!» и Сергея Жукова можно смело называть рекордсменами по концертным сборам. Ежегодно они дают около сотни концертов от Владивостока до Калининграда на самых крупных концертных площадках этих городов.

Гастроли «Руки Вверх!» переходят на новый уровень: Сергей Жуков анонсирует стадионный тур по городам страны. Группа выступит на тех же аренах, где в 2018 году проходил Чемпионат Мира по футболу.

Специально для стадионного тура музыканты разрабатывают новое световое, звуковое и визуальное шоу. На концертах будет задействовано максимальное количество звука, чтобы каждый зритель в зале смог услышать любимые композиции, а большие экраны помогут увидеть все происходящее на сцене. На стадионных выступлениях прозвучат все хиты Сергея Жукова, созданные за время существования группы «Руки Вверх!»: «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алешка», «18 мне уже», «Она меня целует», «К черту эту гордость!», «Когда мы были

молодыми» и многие другие.

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12+

Стадион «Нижний Новгород»

Улица Бетанкура, д.1а

Концерт состоится 11 июня

Начало в 20:00.

Стоимость билетов 1500-9000 рублей

Телефон +7 (831) 416-25-80

Фото из архива группы

Премьера

Лирическая комедия

«Прогулка в Лю-Блё»

Хозяйка семейного отеля в маленьком городке у моря наделена редким даром любви. Это чувство словно освещает и одухотворяет всё и всех, кого встречает на своем пути. Каждый человек, попавший в этот дом, словно по волшебству, находит свое счастье, правда, иногда довольно неожиданное.

Эта чудесная курортная история то и дело раскрывает неожиданные тайны своих героев и делает нас счастливее.

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12+

Нижегородский театр «Комедия»

Улица Грузинская, 23

Спектакль состоится 10 июня

Начало в 18:00

Стоимость билетов 300-1000 рублей

+7 (831) 430-69-14

Фото из архива спектакля

Спорт

Чемпионат России по выездке

С 8 по 12 июня 2022 года в Нижнем Новгороде состоятся Всероссийские соревнования Кубок Губернатора Нижегородской области и Командный Чемпионат России по выездке.

КСК "Пассаж" в 15-й раз приглашает на самое грандиозное спортивное мероприятие сезона, ставшее за время его проведения не только долгожданным событием в жизни спортсменов, но и настоящим красочным шоу для любителей конного спорта всех возрастов.

12 июня в рамках финала турнира гостей ждет семейный фестиваль "Быть на коне!".

Мастер-классы, зона детских развлечений, яркие фотозоны, кулинарные угощения, тест драйв от Автомобили Баварии

Вход: 8, 9, 10, 11 июня свободный. 12 июня вход платный

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Конноспортивный комплекс «Пассаж»

Улица Овражная, 62а

Чемпионат состоится 12 июня

Начало в 8:00

Стоимость билетов 500 рублей

+7 (831) 410-13-13

Фестиваль

ЭКТОНИКА И ТАБАНЬ ФЕСТ. ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Знакомство с мировыми традициями, мастер-классы, национальные игры, песни, танцы, дегустация блюд, демонстрация нарядов, детские площадки – все это ожидает посетителей фестиваля «Эктоника и Табань Фест». Традиционно фестиваль объединит звезд современной удмуртской эстрады, авторов бардовских песен и исполнителей в различных стилях от джаза до фанка. Завершится праздник выступлением приглашенных xэдлайнеров и танцевальным этносетом.

Хедлайнеры фестиваля:

- Сергей Галанин и группа СерьГа

- Отпетые Мошенники

- Маша Макарова "Маша и Медведи"

Музыкальный фестиваль будет включать в себя сразу несколько направлений:

- ЭКТОНИКА и БАБУШКИНА ДАЧА 2022

- Бабушкина Дача

(бардовская культура)

- Эктоника

(концерт удмуртских артистов и этно-дискотека)

- Панамский Канал

(мультикультурная сцена)

Это танцевально-ярмарочный праздник с палатками для различной аудитории. Огромное количество конкурсов и различных локальных площадок, выступление артистов, спортивные и кулинарные состязания.

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Усадьба Тол Бабая

С. Шаркан, улица Свобод, 9

Фестиваль состоится 17 и 18 июня

Стоимость билетов 700-1200 рублей

Тел.: +7 (34136) 3-26-00

Выставка

Экспозиция «Зарубежное искусство»

В нижегородском художественном музее посетители смогут увидеть экспозицию «Зарубежного искусства». В нее вошло свыше 50 произведений живописи и скульптуры XV-начала XX века. Это работы известных мастеров, таких как Огюст Ренуар, Якопо Тинторетто, Эль Греко и других.

Экспозиция представляет искусство Франции, Германии, Италии и Нидерландов. Хронология произведений охватывает период с XV по XX век: искусство ренессанса, барокко, рококо, классицизма, импрессионизма и других стилевых направлений. Каждый раздел предоставляет зрителю возможность познакомиться с музейными предметами, принадлежащими разным эпохам, но при этом объединенными общим жанром.

Экспозиция Зала Маковского

Также в Нижегородском художественном музее можно увидеть еще одну жемчужину - полотно «Воззвание Минина» (1896). Это гордость не только Нижегородского государственного художественного музея, но и всего региона в целом.

Она является самым большим по размеру (698×594 см) станковым произведением в отечественном искусстве, написанным на историко-патриотическую тему. Произведение посвящено знаменательному событию в истории города и всей страны — созданию Нижегородского ополчения, спасшего в 1612 году Москву и всю Русь от иноземных захватчиков. В центре полотна — земский староста Кузьма Минин, призывающий сограждан отдать деньги и имущество ради освобождения Отечества.

VR-технологии и классическое искусство объединены в одном пространстве, чтобы посещение музея стало для вас запоминающимся и полезным. Специально для картины К. Е. Маковского «Воззвание Минина» установлено современное музейное освещение с заливным светом. Это инновационная система, разработанная для освещения масштабных произведений искусства. Новое освещение позволит разглядеть детали картины. Оказавшись в специальной зоне, зрители смогут виртуально погрузиться в картину и встретиться с художником Константином Маковским в его мастерской.

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Дом Сироткина

Верхневолжская набережная,3

Будет работать до 30 июня

Стоимость билетов 150-300 рублей

Тел.: 8 (910) 130-02-84, 8 (950) 351-38-32

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