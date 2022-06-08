Новую «выделенку» для автобусов откроют на проспекте Ленина

Новую «выделенку» откроют на проспекте Ленина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Совсем скоро в Нижнем Новгороде появится еще одна выделенная полоса для общественного транспорта – на этот раз на проспекте Ленина. Она протянется от станции метро «Автозаводская» до станции «Пролетарская».

- Сейчас специалисты устанавливают дорожные знаки и наносят разметку, - отметил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Уверен, новая выделенная полоса позволит пассажирам общественного транспорта быстрее, комфортнее и безопаснее перемещаться по городу.

К слову, первая выделенная полоса в Нижнем Новгороде появилась в 2019 году на проспекте Гагарина на участке от улицы Тропинина до улицы Горной. Спустя год такая же полоса появилась на Московском шоссе на участке от Сормовского шоссе до улицы Гордеевской. Сейчас в Нижнем Новгороде работают уже пять выделенных полос, в том числе на Окском съезде и на улице Советской.

По оценке экспертов, запуск выделенных полос позволит соблюдать расписание движения общественного транспорта. Также это будет иметь положительное влияние на экологию города и снизит уровень шума.

- Учитывая отсутствие заторов на выделенной полосе, время в пути на автобусе будет существенно ниже, чем на автомобиле. В результате часть водителей личного автотранспорта со временем отдадут предпочтение общественному, - уверены в администрации Нижнего Новгорода. – Благодаря этому впоследствии удастся снизить общую интенсивность движения в городе.

На проспекте Гагарина эти меры уже доказали свою эффективность. Благодаря выделенным полосам время в пути от Щербинок до площади Лядова сократилось для автобусов и троллейбусов на 12%.

- Теперь автобусы и троллейбусы добираются от Щербинок до Лядова на 12% быстрее, чем раньше, - отметил Юрий Шалабаев. - По предварительным данным, такого эффекта позволили достичь выделенные полосы. Сейчас на этом маршруте действует две выделенки: от дома №222 по проспекту Гагарина до остановки общественного транспорта ПАО Нител и от улицы Медицинской до улицы Студенческой в направлении центра города.