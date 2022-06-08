Угрожали врачам и колотили по машине: Пьяные пациенты напали на скорую помощь в Нижнем Новгороде

Двое пьяных нижегородцев напали на машину скорой помощи. Фото: Мария ЛЕНЦ

В серьезную переделку попали накануне врачи скорой помощи, приехавшие на вызов на улицу Баумана в Нижнем Новгороде – здесь на них неожиданно напали…пьяные пациенты. В результате медикам пришлось звать на выручку сотрудников Росгвардии.

- Вечером 7 июня врачи скорой помощи прибыли на улицу Баумана, чтобы оказать помощь двум пьяным мужчинам, - рассказали в региональном СУ СКР по Нижегородской области. – Однако столкнулись с неожиданной агрессией – 23-летний и 41-летний пациенты угрожали им избиением и колотили по кузову машины скорой помощи.

Чтобы утихомирить дебоширов, медики вызвали сотрудников Росгвардии. Но и это не остудило пыл нападавших – они принялись сыпать оскорблениями и матом в адрес росгвардейцев.

- По данному факту нижегородские следователи начали доследственную проверку, - рассказали в региональном СУ СКР. – По ее итогам действиям нарушителей будет дана юридическая оценка.

К слову, это уже не первый случай нападения на скорую помощь в Нижнем Новгороде. К примеру, в марте 2021 года 31-летний нижегородец напал на медиков в Приокском районе.

- Он умышленно разбил стекло на боковой двери нашей служебной машины, а нас всячески оскорбил матом, - пожаловалась дежурный врач прибывшему на место ЧП наряду Росгвардии.