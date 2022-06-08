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Происшествия8 июня 2022 11:31

Угрожали врачам и колотили по машине: Пьяные пациенты напали на скорую помощь в Нижнем Новгороде

Двое пьяных нижегородцев напали на машину скорой помощи
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Двое пьяных нижегородцев напали на машину скорой помощи.

Двое пьяных нижегородцев напали на машину скорой помощи.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В серьезную переделку попали накануне врачи скорой помощи, приехавшие на вызов на улицу Баумана в Нижнем Новгороде – здесь на них неожиданно напали…пьяные пациенты. В результате медикам пришлось звать на выручку сотрудников Росгвардии.

- Вечером 7 июня врачи скорой помощи прибыли на улицу Баумана, чтобы оказать помощь двум пьяным мужчинам, - рассказали в региональном СУ СКР по Нижегородской области. – Однако столкнулись с неожиданной агрессией – 23-летний и 41-летний пациенты угрожали им избиением и колотили по кузову машины скорой помощи.

Чтобы утихомирить дебоширов, медики вызвали сотрудников Росгвардии. Но и это не остудило пыл нападавших – они принялись сыпать оскорблениями и матом в адрес росгвардейцев.

- По данному факту нижегородские следователи начали доследственную проверку, - рассказали в региональном СУ СКР. – По ее итогам действиям нарушителей будет дана юридическая оценка.

К слову, это уже не первый случай нападения на скорую помощь в Нижнем Новгороде. К примеру, в марте 2021 года 31-летний нижегородец напал на медиков в Приокском районе.

- Он умышленно разбил стекло на боковой двери нашей служебной машины, а нас всячески оскорбил матом, - пожаловалась дежурный врач прибывшему на место ЧП наряду Росгвардии.

ЧППроисшествия: ЧП