Тропические ливни и заморозки в мае: Синоптики рассказали, как глобальное потепление изменило климат Нижегородской области

Синоптики: За 20 лет в Нижегородской области было побито 148 температурных рекордов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нынешняя весна преподносила нижегородцам сюрприз за сюрпризом: снегопады в марте, заморозки в мае. Так что нижегородцы даже уже начали всерьез переживать – а будет ли лето? Что происходит с климатом в Нижегородской области и при чем здесь глобальное потепление, «КП-Нижний Новгород» выяснила у начальника отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра - пресс-секретаря ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольги Мокеевой.

Долгоиграющие циклоны

- Начнем с того, что такое климат? Это достаточно устойчивый режим погоды, наблюдаемый как минимум в течение тридцати лет. Именно показатели за этот период сравнивают во Всемирной метеорологической организации, - рассказывает Ольга Мокеева. - На климат влияют устойчивые барические образования – антициклоны (Азорский, Сибирский), циклоны (Алеутский минимум, Исландский минимум), которые и генерируют нам циклоны. В 90-е годы это было ярко выражено: формировались циклоны и смещались на нашу территорию, принося нам облака и осадки было более привычным. Сейчас этот процесс нередко нарушается. В последние годы усилилось влияние меридиональных процессов: циклоны и антициклоны приходят и остаются на долгое время. В результате, у нас весь май стояли холода, а в Сибири жара выше +30 градусов. На них влиял сибирский антициклон, а мы оказались под влиянием многочисленных циклонов – тепло пыталось к нам прорваться, но не могло. И теперь подобных явлений становится все больше.

Температура растет

Что же влияет на климат? Глобальный индикатор изменения климата – это среднегодовая температура воздуха на планете. Изменения происходят, в том числе, и из-за человеческой деятельности – вырубки лесов, роста городов, что приводит к изменению рельефа. Также происходит повышение температуры в океане. Теплое течение Гольфстрим, уходящее на север, с катастрофической скоростью сокращает ледники. В результате, даже на Шпицбергене уже цветут цветы. Меняются области прогрева океана, и нарушается западно-восточный перенос воздушных масс. Все это влияет на показатели среднегодовой температуры воздуха. По данным Росгидромета, последние шесть лет в мире стали самыми теплыми за всю историю наблюдений.

- В Нижегородской области за 10 лет среднегодовая температура выросла на 0,59 градуса, - приводит данные Ольга Мокеева. – Для сравнения, за сто лет 20 века температура выросла на 1 градус. Так что этот процесс ускоряется. 20 лет нового тысячелетия стали самыми теплыми за всю историю наблюдений. Каждый год обновляются новые рекорды. Приведу только одну цифру – за 20 лет в Нижнем Новгороде было побито 148 температурных рекордов. Причем дневные рекорды устанавливались в 15 раз чаще, чем ночные.

Тропические ливни и мягкая зима

Последствия этих процессов мы наблюдаем прямо за окном. Одним из них стало увеличение количества опасных погодных явлений за всю историю стационарных инструментальных наблюдений.

- Интенсивный прогрев приводит к формированию очень высоких тропических облаков, - объясняет синоптик. - Не просто так в этом веке мы стали говорить о тропических ливнях. В июле 2011 года в Павлове за три часа выпало 93 мм осадков. По сути, это 9,5 десятилитровых ведер за три часа на 1 квадратный метр.

Влияет это и на смену сезонов, что впрочем, уже заметили и простые нижегородцы. Слякотью в декабре и морозами в марте уже никого не удивишь.

- Мы все еще остаемся в умеренно-континентальном климате, потому что у нас сохраняются четыре выраженных сезона – и зима, и лето на месте. Однако осень и весна уже дают сбои. Все чаще сход снежного покрова происходит в марте, а не в апреле, как это было в прошлом веке. Средняя дата перехода через ноль раньше была 1 апреля, а теперь сдвинулась на 23 марта. Схожая картина и осенью. Раньше переход к минусовой температуре был 26 октября, а теперь – 6 ноября. Так что осень и весна отвоевали у зимы по целой декаде. Да и сами зимы становятся намного более мягкими. Прошлой зимой у нас наблюдалась всего одна ночь с тридцатиградусными морозами - в декабре 2021 года.

Так что нижегородцам пора привыкать к новой реальности и снисходительно относиться к капризам погоды. В свою очередь синоптики к этому уже готовы – уже в этом году Всемирная метеорологическая служба перейдет на новые точки отсчета.

- Раньше было принято сравнивать по климату 30-летнему периоду – с 1961 по 1990-е годы, - вспоминает Ольга Мокеева. - Потом, видя, что климат меняется, все метеорологи мира в соответствии с решением Всемирной метеорологической службы переходят на новые нормы, рассчитанные за период с 1991- по 2020-ый год. Именно с ними будут сравнивать текущую погоду.