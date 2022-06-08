Автосервис и сауна сгорели в деревне Афонино ночью 8 июня

Возгорание произошло в 2 часа ночи. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в деревне Афонино Кстовского района минувшей ночью: там загорелось двухэтажное здание с административными помещениями. В нем расположены автосервис, магазин «Бристоль», салон цветов, стоматология и сауна. На месте до сих пор работают пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В здании расположены магазины, автосервис, сауна и офисы. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре в здании на улице Магистральной поступило в два часа ночи. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение строения, - рассказали в ведомстве.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спустя полтора часа был объявлен ранг пожара №2, открытое горение удалось ликвидировать лишь к семи часам утра. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте продолжают работать пожарные для полной ликвидации возгорания. Причины произошедшего устанавливаются.