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Происшествия8 июня 2022 5:36

Автосервис и сауна сгорели в деревне Афонино ночью 8 июня

Пожар на площади 700 квадратных метров тушат до сих пор
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Возгорание произошло в 2 часа ночи.

Возгорание произошло в 2 часа ночи.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Крупный пожар произошел в деревне Афонино Кстовского района минувшей ночью: там загорелось двухэтажное здание с административными помещениями. В нем расположены автосервис, магазин «Бристоль», салон цветов, стоматология и сауна. На месте до сих пор работают пожарные. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В здании расположены магазины, автосервис, сауна и офисы.

В здании расположены магазины, автосервис, сауна и офисы.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Сообщение о пожаре в здании на улице Магистральной поступило в два часа ночи. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение строения, - рассказали в ведомстве.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Пожарные продолжают работать на месте происшествия.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Спустя полтора часа был объявлен ранг пожара №2, открытое горение удалось ликвидировать лишь к семи часам утра. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте продолжают работать пожарные для полной ликвидации возгорания. Причины произошедшего устанавливаются.

ЧППроисшествия: ЧП