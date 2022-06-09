Водитель чудом остался жив: фура протаранила движущийся тепловоз в Балахне

Авария произошла в темное время суток. Фото: ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД.

Поздним вечером 8 июня в городе Балахна Нижегородской области столкнулись фура и тепловоз. Как сообщили в ОПДД и ОАР УГИБДД регионального ГУ МВД, это столкновение произошло на участке железнодорожных путей в районе дома №1 по улице Горького в 22:55.

- 60-летний водитель «Скании» со стажем 41 год при проезде железнодорожных путей совершил столкновение с движущимся тепловозом ТГМ4а-2120 под управлением машиниста, - рассказали в УГИБДД.

По какой причине водитель большегруза не заметил шумный тепловоз и почему не притормозил перед железнодорожными путями, пока не сообщается. Вероятно, сказалось время проведенное за рулем без отдыха и снижение видимости в темное время суток. Тем не менее, известно, что виновник аварии зацепил аж две единицы состава и сам чудом остался жив. В результате аварии он получил ушиб грудной клетки и левого бедра. Пострадавшего доставили в больницу. После оказания медицинской помощи он был отпущен домой.

Напомним, что это уже не первое ДТП на железной дороге в Балахнинском районе с начала года. В середине апреля недалеко от деревни Галкино электричка протаранила «Хендай», оказавшийся на путях. В результате водитель и пассажир иномарки были госпитализированы.