Водитель Камаза собрал «паровоз» из фур под Нижним Новгородом. ФОТО: группа Auto_NiNo

Серьезная авария произошла 7 июня на трассе М-7 «Волга» - здесь в Володарском районе столкнулись сразу три фуры. К сожалению, без жертв не обошлось.

- Авария произошла в 13:20 7 июня на 342-м километре автодороги М-7 «Волга», - рассказали региональном УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Водитель грузового 51-летний водитель автомобиля Камаз не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовиком «Мерседес», который в свою очередь врезался в автомобиль «ГАЗ». Все автомобили двигались в попутном направлении.

В результате аварии водитель Камаза погиб. ФОТО: группа Auto_NiNo

В результате, на трассе собрался целый «паровоз» из фур. К сожалению, без жертв не обошлось – водитель Камаза умер до приезда скорой помощи. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются.