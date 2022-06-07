Находится в тяжелом состоянии: В Арзамасе строитель слетел с восьмиметровой высоты и чудом остался жив. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Еще одно громкое ЧП произошло в Нижегородской области – на стройке очередного производственного комплекса с восьмиметровой высоты упал 21-летний рабочий. Только чудом мужчина остался жив.

- По версии следствия, 6 июня при проведении демонтажа инвентарной опалубки на территории строящегося производственного корпуса упал с высоты 8 метров и получил тяжелые травмы, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - К счастью, 21-летний рабочий остался жив. Однако он госпитализирован в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Сейчас на предприятии проводится проверка. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В ходе расследования .следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников, ответственных за соблюдение правил безопасности на стройке и допустивших травмирование рабочего, - рассказали в региональном СУ СКР.

К слову, за последние дни это уже третье громкое ЧП в Нижегородской области. Ранее мы писали о взрыве газа в пятиэтажном доме в Богородске и убийстве 12-летнего ребенка его же сверстником.