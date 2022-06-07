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Происшествия7 июня 2022 12:10

Находится в тяжелом состоянии: В Арзамасе строитель слетел с восьмиметровой высоты и чудом остался жив

В Арзамасе возбуждено уголовное дело после падения строителя с восьмиметровой высоты
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Находится в тяжелом состоянии: В Арзамасе строитель слетел с восьмиметровой высоты и чудом остался жив.

Находится в тяжелом состоянии: В Арзамасе строитель слетел с восьмиметровой высоты и чудом остался жив.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Еще одно громкое ЧП произошло в Нижегородской области – на стройке очередного производственного комплекса с восьмиметровой высоты упал 21-летний рабочий. Только чудом мужчина остался жив.

- По версии следствия, 6 июня при проведении демонтажа инвентарной опалубки на территории строящегося производственного корпуса упал с высоты 8 метров и получил тяжелые травмы, - рассказали в СУ СКР по Нижегородской области. - К счастью, 21-летний рабочий остался жив. Однако он госпитализирован в больницу. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сейчас следователями возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».

Сейчас на предприятии проводится проверка.

Сейчас на предприятии проводится проверка.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

- В ходе расследования .следователи дадут юридическую оценку действиям сотрудников, ответственных за соблюдение правил безопасности на стройке и допустивших травмирование рабочего, - рассказали в региональном СУ СКР.

К слову, за последние дни это уже третье громкое ЧП в Нижегородской области. Ранее мы писали о взрыве газа в пятиэтажном доме в Богородске и убийстве 12-летнего ребенка его же сверстником.

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