Неизведанные места нижегородского края: Шуховская башня

«Комсомолка» продолжает рассказ о главных достопримечательностях региона. ФОТО: Россети Центр и Приволжье.

Внушительная Шуховская башня, уходящая далеко ввысь, считается одним из главных украшений окрестностей Дзержинска. Она расположена всего двух километрах от города, на левом берегу Оки. Установленная почти сто лет назад эта башня всегда считалась чудом техники. Ее слава не утихла и сейчас – на данный момент это единственная в мире гиперболоидная многосекционная опора линии электропередачи виде несущей сетчатой оболочки. По оценке западных специалистов Шуховская башня столь совершенна, что достойна внесения в список Всемирного наследия.

История

Шуховская башня в Дзержинске ведет свое начало с 1927 года. Именно тогда под руководством изобретателя Владимира Шухова на Оке между Богородском и Дзержинском были установлены три пары многосекционных гиперболоидных башен-опор. Уникальные опоры высотой от 20 до 128 метров служили опорой перехода через Оку линий электропередач.

Впервые свое изобретение Шухов представил в 1896 году на Всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. После этого принцип устройства гиперболоидных башен он распространил на сотни самых разных сооружений – мачты военных кораблей, водонапорные башни, линии электропередач. Одним из главных сооружений стала башня на Шабаловкев Москве. А спустя семь лет после нее свои Шуховские башни появились и вблизи Дзержинска. Вскоре разработки Шухова стали перенимать и в других странах – свои гиперболоидные башни установили в Японии, Швейцарии и Испании.

Судьба башни

А вот в самой России гиперболоидные башни оказались не у дел – после изменения маршрута линий электропередач четыре башни Шухова высотой 68 и 20 метров демонтировали на металлолом. А вот две оставшиеся башни – самые высокие – в 1997 году были признаны памятниками культурного наследия. Однако не помогло и это – спустя восемь лет еще одна башня была разобрана на металлолом. Уцелела только одна – самая высокая. Ее разборке помешала прибывшая на место событий иностранная делегация.

Что посмотреть?

В 2020 году на башне была проведена масштабная реконструкция. Там сначала воссоздали утраченные фрагменты основания башни, потом укрепили берег Оки и построили набережную, затем обработали металлоконструкции антикоррозийными материалами и сделали подсветку. На нее ушло 23 тысячи светодиодов. Также вокруг сооружения благоустроили территории. Впрочем, на этом дело не остановится – в планах строительство пристани и воссоздание там новой туристической территории. Впрочем, уже и сейчас многие туристы приезжать взглянуть на уникальную башню.

Как добраться?

- До поселка Дачный из Дзержинска можно доехать на автобусе № 105, который отходит от автовокзала Дзержинска 1–2 раза в час. Выйти нужно на первой остановке в поселке. От остановки по ближайшей улице нужно идти в восточную сторону до пристани, а затем свернуть налево на дорогу, тянущуюся вдоль реки в южную сторону около 2 км.

- Из Нижнего Новгорода до Дзержинска можно доехать на электричке, выход на одноименной станции. В двух шагах располагается автовокзал, у которого можно пересесть на автобус № 105.