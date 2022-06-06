Лето набирает обороты: Синоптики рассказали, какая погода ждет нижегородцев на праздничной неделе

Теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде с 6 по 12 июня. Фото: Евгения ГУСЕВА

Лето в центральной России медленно, но верно набирает обороты. Начавшаяся неделя в Нижнем Новгороде обещает быть теплой, однако в первую ее половину не исключены кратковременные дожди.

Согласно прогнозу «Яндекс. Погоды», в понедельник столбики термометров покажут +20 градусов, а во вторник немного похолодает до +17. Днем 7 июня ожидается переменная облачность и небольшой дождь, так что лучше прихватить с собой зонтик. Ветер северо-западный 3-5 метров в секунду.

В среду утром вновь пройдут дожди, но уже к середине дня выглянет солнце и разогреет воздух до +21 градуса. Ветер северо-западный, 4-6 метров в секунду. Ночи также довольно комфортные, +13…+15 градусов тепла.

Четверг – самый теплый день на неделе. По прогнозам синоптиков, 9 июня разогреет до +24 градусов, ожидается солнечный день без осадков. Южный ветер практически не будет ощущаться – так что самое время отправиться принимать солнечные ванны.

В пятницу ожидается переменная облачность, но без осадков. Температура воздуха +23 днем, +15 ночью. Ветер западный, 2-3 метра в секунду.

На этой неделе нижегородцев ждут три праздничных выходных дня – судя по прогнозу синоптиков, погода не разочарует: ожидается тепло до +23 градусов без осадков. Однако в водоемах вода еще не прогрелась до комфортных значений, так что купальный сезон большинство нижегородцев смогут открыть ближе к середине месяца.

Напомним, накануне в Нижнем Новгороде прошла первая летняя гроза, в завершение которой над городом показалась двойная радуга.