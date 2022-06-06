Киберспортивный шоу-матч по игре Dota2 состоялся в Нижнем Новгороде рамках технологического фестиваля ЦИПР TechWeek.

ФОТО: Нижегородское отделение ФКС России.

Турнир прошел между сборной Нижегородской области - командой TOP1TRYHARD и призерами Чемпионата России по компьютерному спорту сборной Москвы - команды NONTEACHABLE.На официальной странице Нижегородского областного регионального отделения Федерации компьютерного спорта России Вконтакте велась онлайн трансляция игрDota2 (https://vk.com/wall-155733695_5596).

Комментировали игру профессиональные киберспортивные комментатор и аналитик Adekvat и 1ceN1ce.Победителем стала московская команда NONTEACHABLE, обыгравшая нижегородцев со счетом 2:0.

ФОТО: Нижегородское отделение ФКС России

Директор департамента корпоративных систем ГАЗ - ИТ сервис Александр Смирнов вручил сборной Москвы кубок победителей и обратился к ребятам со словами:

«Группа «ГАЗ» рада быть причастна к организации турнира по киберспорту, а также вручения кубку победителям сегодняшнего матча. Команда продемонстрировала высокое индивидуальное мастерство и слаженное взаимодействие. Поздравляю сборную с этой заслуженной победой. Надеемся, что превосходная командная игра позволит вам еще много раз достигать новых успехов и вершин в вашем спорте!»

Руководитель Нижегородского отделения ФКС России Артур Амбарцумян отметил важность проведения подобных мероприятий, которые консолидируют молодых людей, учитывая их интересы: «Участники киберспортивных турниров – это, прежде всего, молодежь. В настоящее время не так много средств, способов или инструментов для того, чтобы ее объединять, вовлекать, удерживать ее внимание и в какой-то степени работать с ней. Киберспортивные мероприятия всегда собирают много участников. Это, на мой взгляд, один из важных инструментов работы с ребятами. Наша задача заключается в том, чтобы таких ивентов было больше.

ФОТО: Нижегородское отделение ФКС России

Проведение шоу-матча в рамках ЦИПРа закономерно, поскольку киберспорт – явление цифрового развития, трансформации. Это сам по себе продукт или процесс, связанный с виртуальными пространствами, цифровыми вселенными. Организаторы поняли, что этим элементом можно сильно усилить эффект от своего мероприятия. Надеемся, что и в дальнейшем шоу-матчи станут традицией и неотъемлемой частью таких мероприятий», - отметил он.

Директор Центра ИИ «Горький» Евгений Федосеев подчеркнул необходимость создания комфортного пространства для молодежи, увлеченной сферой информационных технологий:

«Как региональный представитель по вопросам IT-сообщества мы стараемся создать комфортную среду для формирования инновационной экосистемы и нового IT-поколения в Нижегородской области и по всей России. В первую очередь перед нами стоит задача построить комфортное пространство для общения специалистов разных уровней и возможностей с начинающими разработчиками, школьниками и их родителями. Для этого мы формируем региональный ИТ-бренд «НЕЙМАРК», куда входит образовательная программа, лекции от звезд ИТ-индустрии, питчи стартапов и многое другое.

Еще одни инструментом в построении диалога между государством, бизнесом и ИТ-специалистами можно считать такие мероприятия, как кибертурниры. Именно здесь, в непринужденной обстановке и атмосфере цифрового спорта, школьники, студенты и начинающие разработчики могут познакомиться и обсудить вопросы развития с более опытными представителями, найти участников команды или стартапа, поделиться опытом технологичных решений»– сказал Евгений Федосеев.

Всех посетителей киберспортивной зоны в этот день ждали различные активности - игровые и спортивные. Визуальный элемент компьютерного спорта традиционно представили косплееры. Для всех желающих была возможность пройти тестирование на аппарате под названием "психофизиолог", который выявлял особенности нервной системы и функциональных состояний участников, предрасположенность к наличию киберспортивных способностей.

ФОТО: Нижегородское отделение ФКС России

Своими впечатлениями поделились капитаны сборных. Капитан команды NonTeachable Сергей Фатуллаев отметил высокий уровень организации шоу-матча: «По поводу шоу-матча, все сделано очень профессионально, быстро, четко, без нареканий. Я считаю, что киберспорт - это интересно, весело. Игра постоянно развивается, меняется, и ты хочешь меняться вместе с ней. Я благодарен всем причастным к организации шоу-матча, всем кто болел, кто просто смотрел, кого это вдохновило на что-то. Большое спасибо вам за вашу энергию, за ваше внимание, будем стараться радовать вас и дальше».

Капитан московской команды также отметил, что дота - это игра с почти безграничными возможностями, которые развивают множество качеств: «Механически игра способствует отработки реакции, глазомера. Если мы говорим про какие-то общие качества, метапредметные, которые развивает дота, то для меня это тайм-менеджмент и экономика ресурсов».

Ранее cybermosNonTeachable заняли третье место на Чемпионате России 2022 года, финал которого состоялся 21-22 мая в Белгороде. Это достижение и стало поводом для приглашения на шоу-матч ЦИПРа.

Нижегородской сборной немного не хватило опыта и сыгранности, считает капитан команды TOP1TRYHARD Никита Клешнев. «Я впервые участвую на таком Lan-турнире со сценой, профессиональными комментаторами, ведущим, зрителями. Очень волнительно было присутствовать на данном мероприятии, отчасти это сказалось на нашей игре. Хотелось бы чаще участвовать в подобных мероприятиях».

Онлайн трансляция игр Dota2 велась на официальной странице Нижегородского областного регионального отделения Федерации компьютерного спорта России Вконтакте ( https://vk.com/wall-155733695_5596). Трансляцию шоу-матча в этот день посмотрело более 70 тысяч человек и около 100 болельщиков пришли поддержать команды оффлайн.

Генеральный спонсор шоу-матча: ГАЗ. Партнеры: ЦИПР, Gorky AI, VK, Нижегородское отделение ФКС России.

Напомним, конференция ЦИПР проходила в Нижнем Новгороде 1-3 июня. Это первая в России подобная площадка для выстраивания диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности, развития высокотехнологичного экспорта и кибербезопасности.

Справка:

Федерация компьютерного спорта России - общероссийская общественная организация, ответственная за развитие в РФ массового компьютерного спорта (киберспорта).

Ключевые соревнования ФКС России - Кубок России по киберспорту (свыше 26 тыс. участников в 2019 г.), Всероссийская киберспортивная студенческая лига (более 250 вузов-участников в сезоне 2019-2020 гг.) и Чемпионат России по компьютерному спорту.