Последствия грозы 5 июня 2022 в Нижнем Новгороде: град, водопады и двойная радуга

Страшно красиво в районе улицы Родионова. Фото: Никита ДУХНИК

Нижний Новгород оказался в эпицентре мощного грозового фронта в минувшее воскресенье. Днем было тепло и солнечно, однако к вечеру на горизонте появились черные тучи, а вскоре небо и вовсе стало похоже на кадр из фильма про апокалипсис. Началась гроза с сильным дождем.

Стихия бушевала около часа: шел сильный ливень, а кое-где даже выпал град. Так, из Ленинского, Советского, Сормовского и Канавинского районов приходили сообщения о том, что там прошел град размером с горох. В подтверждение этому жители ЖК «Аквамарин» сняли на видео небольшие сугробы, образовавшиеся на подоконнике.

Настоящим испытанием стала непогода для водителей, которые оказались в это время в пути: из-за сильнейшего дождя и брызг из-под колес впереди идущих автомобилей видимость стремилась к нулю.

Перед грозой небо выглядело как в фильме про апокалипсис. Фото: Андрей Варенцов

- Я попал в эпицентр, дворники не справлялись, – поделился нижегородский автолюбитель Владимир Парамонов.

Из-за обильных осадков по некоторым улицам разлились моря и океаны, и машины, словно корабли, бороздили огромные лужи.

Последствия водопада на Окском съезде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Водителям пришлось снижать скорость, из-за чего местами возникали заторы, особенно на въезд в город. А вот на Молитовском мосту затор возник по другой причине: там прямо на дорогу сошел грязевой поток, что затруднило движение на подъем. Видео грандиозного водопада, который бурным потоком стекал со склона, очевидцы выложили в соцсети. Как оказалось, причиной коммунальной аварии стал засор ливневки.

Не менее эпично смотрелись и подземные пешеходные переходы – так, на спуске на станцию метро Чкаловская каскады мощных потоков стремились по ступеням вниз, образуя впечатляющий коммунальный водопад.

После стихии нижегородцы увидели двойную радугу - особенно она была красивой на набережной Волги. Фото: Людмила Макарова

Зато после стихии небо прояснилось, и над городом гигантским коромыслом нависла двойная радуга – снимками природной красоты нижегородцы поделились в соцсетях.