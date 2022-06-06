«На место масштабных проектов с громкой рекламой пришли маленькие краткосрочные мошеннические проекты»: Эксперты рассказали, как нижегородцам защититься от мошенников

Начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова рассказала о новых схемах мошенничества.

Изменения в экономической ситуации финансовые мошенники используют в своих схемах, активно действуя в интернет-пространстве. Санкционная тематика стала звучать в их рекламе и обращениях к гражданам. Банк России постоянно совершенствует методы борьбы с нелегальными участниками финрынка и оперативно реагирует на новые вызовы.

Как ведут себя финансовые мошенники сейчас, какие новые приемы используют и что делает регулятор для борьбы с ними, рассказала начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Лариса Павлова.

- Лариса Вальтеровна, какая последняя статистика по выявленным нелегальным компаниям в Нижегородской области?

- В I квартале текущего года в нашем регионе выявлено 5 «черных кредиторов» и один нелегальный профессиональный участник на рынке ценных бумаг. Информация по ним была направлена в правоохранительные органы.

- Что это за компании?

- Расскажу немного подробнее о нижегородской компании, в работе которой мы выявили признаки нелегального профессионального участника на рынке ценных бумаг. На сайте организации кроме сведений о платном обучении биржевой торговле была опубликована информация о деятельности по доверительному управлению ценными бумагами и денежными средствами для сделок с ними. Однако компания не имеет лицензий Банка России и статуса профессионального участника рынка ценных бумаг, а значит она не имеет права вести деятельность по доверительному управлению.

Банк России инициировал блокировку сайта компании и доступ к ресурсу был органичен. Сведения о ней включены в предупредительный список на сайте Банка России cbr.ru (список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке). Отмечу, что офисы этой компании расположены не только в нашем регионе, но и еще в нескольких городах России.

В предупредительный список также вошли организации, незаконно выдающие займы. В большинстве случаев это псевдоломбарды, которые под вывеской комиссионных магазинов незаконно выдают займы под залог движимого имущества, например, автомобилей, электроники,ювелирных изделий.

Напомню, что выдавать займы и кредиты по закону имеют право только компании, которые имеют лицензию Банка России или внесены в реестры Банка России.

- Насколько опасно брать деньги взаймы у нелегальной компании?

- Заемщики могут попасть на большие, нерегулируемых законом пени и потерять залог. Такие нелегальные компании не соблюдают законодательство и не поднадзорны Банку России, поэтому у их клиентов нет гарантий защиты прав и имущества.

- Чем нелегалы завлекают сейчас людей?

- Мошенники активно подстраиваются под актуальную информационную повестку, для убеждения используют финансовую неопределённость, упоминают санкции.

Получили новое звучание предложения «спасти денежные средства», вложив в иностранный проект или в иностранные ценные бумаги. Эти схемы были распространены и раньше. В этом году мошенники стали сообщать, что проекты и счета будут в государствах, не объявлявших санкции в отношении России.

На новостном фоне активизировались схемы с криптовалютой и вложениями в якобы цифровые финансовые инструменты. В первом квартале с криптовалютами связано более половины выявленных в РФ финансовых пирамид.

- В контексте новостной повестки появились какие-то новые схемы, которые не встречались раньше?

- Да, злоумышленники стали использовать VPN-сервисы для своих целей. Мошеннические сайты активно блокируются, но доступ к ним ограничен только в российском сегменте интернета. Когда человек использует VPN, такие сайты оказываются открытыми для него и не вызывают никаких опасений.

Мошенники во время телефонных звонков просят заходить на их сайт только через VPN. Они объясняют, что это нужно «для специального шифрования данных» и «безопасного соединения с сервисами».

Мы просим граждан быть внимательными, когда они используют VPN. Прежде чем принимать какие-то финансовые решения стоит проверить на сайте Банка России cbr.ru, есть ли лицензия у организации, клиентом которой вы собираетесь стать.

Также необходимо посмотреть не внесена ли организация в предупредительный список. Информация здесь постоянно обновляется. В настоящее время в предупредительном списке представлены сведения о более чем 5 тыс. организаций и интернет-проектах с признаками нелегальной деятельности, которые выявлены с 2020 года. Это компании с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора, нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг (в том числе нелегального форекс-дилера).Размещение в открытом доступе такого перечня позволяет предупреждать людей о рисках, связанных с подобными компаниями.

-Как Банк России борется с мошенниками в онлайн-пространстве, которое, они, судя по всему, отлично освоили?

- Банк России выявляет нелегальных участников на финансовом рынке как самостоятельно с помощью мониторинга, так и на основании обращений граждан и организаций. Информацию по ним оперативно передает в правоохранительные органы.Регулятор учитывает не какой-то один внешний критерий, который может говорить о том, что компания, вероятно, работает нелегально. Банк России оценивает совокупность таких признаков, проверяет, действительно ли компания ведет заявленную ею деятельность.

В настоящее время,например, около 95% финансовых пирамид действуют только в онлайн-пространстве.Банк России оперативно выявляет такие интернет-проекты, добавляет информацию в предупредительный список и направляет данные по ним в Генпрокуратуру для блокировки ресурсов. Это делается с целью максимально быстро ограничить распространение подобной информации, чтобы финпирамида не разрослась.

Кроме того, организаторы финпирамид стали использовать краткосрочные проекты.Первоначальный взнос для участников небольшой. Злоумышленники рассчитывают, что пострадавшие не будут обращаться с жалобами из-за потери незначительных сумм. А за счет краткосрочности проекта мошенники предполагают, что правоохранительные органы и Банк России не обратят на них внимание. То есть на место масштабных проектов с громкой рекламой пришли маленькие краткосрочные мошеннические проекты. Они не должны оставаться безнаказанными, поэтому важно, чтобы пострадавшие рассказывали о пирамиде, писали жалобы и заявления. Это поможет другим не попасться на удочку мошенников.

В конце прошлого года Банк России получил право внесудебной блокировки сайтов мошенников. Злоумышленники используют в своей работе и соцсети, поэтому мы распространили механизм блокировок и на страницы в соцсетях. Оперативная блокировка очень важна, поскольку мошенники быстро создают вместо заблокированного ресурса новые сайты и страницы.

Еще раз повторю, что необходимо обдуманно и взвешенно подходить к выбору компании, где вы хотите привлечь средства или с помощью которой планируете вложить деньги в какие-то проекты. Торопиться в финансовых вопросах не стоит. Банк России со своей стороны ведет постоянную работу, направленную на предупреждение граждан о нелегальных участниках и блокировку интернет-ресурсов таких организаций.