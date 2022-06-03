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Происшествия3 июня 2022 11:39

Трактор-тягач вылетел на «встречку» в Нижегородской области и врезался в иномарку: Два человека пострадали

Два человека пострадали при столкновении тягача с иномаркой возле Городца
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Два человека пострадали при столкновении тягача с иномаркой возле Городца.

Два человека пострадали при столкновении тягача с иномаркой возле Городца.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла сегодня днем в Городецком районе Нижегородской области – здесь трактор-тягач с прицепом вылетел на полосу встречного движения и врезался в иномарку. В результате аварии пострадали два человека.

- Авария произошла на 17-м километре автодороги Городец-Зиняки, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там неизвестный водитель подрезал трактор с прицепом. В результате водитель тягач потерял управление и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем КИА.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Пострадавшие доставлены в больницу.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека – пассажиры автомобиля КИА. Оба они доставлены в больницу. Самого водителя трактора медики осмотрели прямо на месте происшествия, после чего отпустили. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Самого водителя трактора медики осмотрели на месте.

Самого водителя трактора медики осмотрели на месте.

Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии в Семеновском районе Нижегородской области, произошедшей 30 мая. Там при столкновении с лосем пострадала женщина и трое детей.

- Около десяти часов вечера, когда на улице было уже достаточно темно, водитель «Тойоты» ехала по трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола, - рассказали в полиции. - На 108 километре она вовремя не заметила лежавшего на дороге лося и наехала на него. Всего в машине находилось пять человек — две женщины и трое детей. Сама виновница аварии не пострадала, а ее пассажирам потребовалась помощь медиков.

ДТППроисшествия: ДТП