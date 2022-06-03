Трактор-тягач вылетел на «встречку» в Нижегородской области и врезался в иномарку: Два человека пострадали

Два человека пострадали при столкновении тягача с иномаркой возле Городца. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Серьезная авария произошла сегодня днем в Городецком районе Нижегородской области – здесь трактор-тягач с прицепом вылетел на полосу встречного движения и врезался в иномарку. В результате аварии пострадали два человека.

- Авария произошла на 17-м километре автодороги Городец-Зиняки, - сообщили в УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. – Там неизвестный водитель подрезал трактор с прицепом. В результате водитель тягач потерял управление и вылетел на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем КИА.

Пострадавшие доставлены в больницу. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

По предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека – пассажиры автомобиля КИА. Оба они доставлены в больницу. Самого водителя трактора медики осмотрели прямо на месте происшествия, после чего отпустили. Сейчас обстоятельства происшествия выясняются.

Самого водителя трактора медики осмотрели на месте. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Напомним, ранее мы писали о серьезной аварии в Семеновском районе Нижегородской области, произошедшей 30 мая. Там при столкновении с лосем пострадала женщина и трое детей.

- Около десяти часов вечера, когда на улице было уже достаточно темно, водитель «Тойоты» ехала по трассе Нижний Новгород — Йошкар-Ола, - рассказали в полиции. - На 108 километре она вовремя не заметила лежавшего на дороге лося и наехала на него. Всего в машине находилось пять человек — две женщины и трое детей. Сама виновница аварии не пострадала, а ее пассажирам потребовалась помощь медиков.