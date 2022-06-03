Настоящее лето: Теплая погода ожидается в Нижнем Новгороде в выходные

В Нижний Новгород пришло долгожданное тепло. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Нижний Новгород наконец-то пришло настоящее лето, установилась теплая солнечная погода, а это значит, что пора убирать пуховики и шапки подальше в шкаф, да здравствуют шорты, футболки и панамы! В предстоящие выходные они вам точно пригодятся: синоптики обещают двадцатиградусное тепло и солнце. Правда, есть вероятность дождей.

Небо нахмурится уже к вечеру пятницы: в Нижнем Новгороде ожидается гроза. В субботу с утра еще может «дождить», однако днем погода разгуляется – солнце выглянет из-за облаков, и воздух прогреется до +22 градусов, но ощущаться они будут как все +25. Ветер западный, 3-4 метра в секунду. Ночью также прогнозируется достаточно теплая погода: около +15….+17 градусов.

В воскресенье ожидается переменная облачность, небольшой дождь и даже гроза. Днем столбики термометров покажут +22 градуса, ветер юго-западный умеренный.

Как ранее писала «Комсомолка», это лето в Нижнем Новгороде будет достаточно теплым и комфортным. Впрочем, и без неприятных сюрпризов все же не обойдется – будут этим летом и ливни, и грозы, и жара до +30 градусов.