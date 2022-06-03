Музыка связала

В честь 65-летия Арзамасского приборостроительного завода Молодежный совет предприятия организовал концерт «Связь поколений». На одной сцене свои музыкальные номера показали молодежь и ветераны.

Концерт прошел 26 мая на фестивальной площадке парка культуры и отдыха имени А.П. Гайдара. Несмотря на прогнозы о дожде, в этот вечер было солнечно. И погода не подвела, и артисты были на высоте.

Идея концерта заключалась в том, чтобы между разными поколениями заводчан получился музыкальный диалог. Хор ветеранов АПЗ «Легенда» исполнил свои любимые песни – «Я люблю тебя Россия!», «Русский перепляс», «Я – деревня, я – село» и другие. А молодежь – свои. Группа Heat for you выступила с авторскими композициями «Под бит наших любимых песен», «Актриса»; слесарь-сборщик цеха №49 Илья Ермаков – с каверами рок-хитов. Разные поколения, разные песни, но объединяли их одни и те же темы – дружба, любовь, родина, добро.

Кульминацией концерта, который вели инженер по подготовке производства ОИС Ольга Гусева и инженер-электроник ОГК Кирилл Гетигежев, стало совместное исполнение ветеранами и молодежью песен «О любви» и «Батька-атаман» из репертуара группы «Чиж и Ко».

– В хоре ветеранов АПЗ выступают настоящие профессионалы, репетировать общие номера было интересно, – рассказывает организатор концерта Кирилл Гетигежев. – Мы объединили на одной сцене не только прекрасное многоголосье хора и вокал молодых талантливых заводчан, но и разные музыкальные инструменты – бас-гитару, баян и кахон.

В концертной программе звучали и стихи, написанные приборостроителями и посвященные заводу. Почетный ветеран труда АПЗ Мария Живодёрова прочитала стихотворение «Наш завод», а от Молодежного совета прозвучал стих «Заводу посвящается», который специально к творческому вечеру написала контролер ИПиСИ службы метрологии Екатерина Мишина.

Илья Ермаков

Ярким стал финал концертной программы – артисты совместно исполнили гимн АПЗ.

Руководитель хора «Легенда» Вера Шорохова поблагодарила молодежь за возможность спеть новые песни, не свойственные их репертуару.

– Желаем заводу процветания! Мы благодарны всем руководителям предприятия за поддержку хора, – отметила Вера Алексеевна. – Мы всегда готовы выступать! И пусть такие совместные концерты станут новой доброй традицией на АПЗ.

Хор Легенда

Комментарий

Андрей Капустин, генеральный директор АО «АПЗ»:

– Весь наш завод – это связь поколений. Это история страны, история нашего государства. Заводские – люди работящие, дисциплинированные. Мы достигнем любых результатов, если будем хорошо работать, но при этом надо и нормально отдыхать. Сегодняшнее мероприятие – это больше, чем досуг. Оно дало возможность и молодым коллективам АПЗ, и нашим ветеранам выступить перед зрителями города.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина