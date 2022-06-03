Яркий призер

Корпоративный календарь АО «АПЗ» «Яркий Арзамас» признан одним из лучших в двух конкурсах.

Впервые Арзамасского приборостроительного завода участвовал в XIV Всероссийском конкурсе «Корпоративный календарь-2022». Творческий проект завода стал лауреатом в номинации «Геобрендинг».

Настенный корпоративный календарь АПЗ на 2022 год удивил жюри конкурсов эксклюзивным дизайном. На его страницах виды Арзамаса, которые в необычной технике изобразил молодой художник из Дзержинска Илья Спиченков. Таким образом завод привлекает внимание к уникальной архитектуре Арзамаса и призывает жителей, сотрудников, коллег и партнеров предприятия популяризировать и охранять самобытность провинциальных городов.

А в VII Национальном конкурсе «Серебряные нити» заводской проект занял третье место в высшей номинации конкурса «Лучший корпоративный календарь». Также «Яркий Арзамас» взял одну из семи номинаций – «Между коммуникацией и искусством: лучший стиль». Календари АПЗ не раз становились дипломантами этого конкурса. Призовое место в высшей номинации – во второй раз.

Екатерина Ядрова

Фото Елены Галкиной