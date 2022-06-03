Для трехмерной печати

Идет оснащение опытного производства АО «АПЗ». На опытный участок отдела главного конструктора в рамках мероприятий, утвержденных генеральным директором Андреем Капустиным, поступил профессиональный 3D-принтер.

Оборудование предназначено для создания макетных образцов и прототипов новых изделий путем послойной укладки разогретой полужидкой полимерной нити. Такой метод технологического построения детали путем добавления, а не традиционного удаления лишнего материала называется аддитивные технологии.

– Приобретение 3D-принтера продиктовано временем, – отмечает главный конструктор АПЗ Александр Сагин. – Мы ведем разработку новых изделий, создали рабочие группы по выпуску сувенирного фонарика «Жучок», бытового озонатора, портативного рециркулятора. Чтобы процесс от проектирования до изготовления шел быстрее, минуя механическое производство, где необходима оснастка, первые варианты опытных образцов на 3D-принтере заказывали в сторонней организации. Теперь будем делать их сами.

Определена группа специалистов ОГК, которые будут работать на 3D-принтере. Это ведущий инженер-конструктор Дмитрий Молочаев, ведущий инженер-электроник Денис Шестенко-Чистяков, инженер-конструктор Егор Кечин и монтажники РЭАиП УТО ОГК Илья Михеев и Артём Филатов. Специалисты прошли обучение и осваивают новое оборудование.

– Для 3D-печати используется специальная проволока различных марок пластика. Деталь выращивается слой за слоем, – рассказывает Дмитрий Молочаев. – Мы уже пробовали напечатать различные детали для бытового озонатора и портативного рециркулятора. Конечно, это гораздо быстрее и дешевле, чем изготавливать пробные образцы в механических цехах. При анализе конструкции и выявлении недостатков в геометрии мы можем внести необходимые изменения и корректировки в 3D-модель и снова напечатать деталь. За такими технологиями и оборудованием – будущее.

Приобретение 3D-принтера продиктовано временем

3D-принтер установлен в специально отведенном для проведения опытных работ помещении участка технологического оборудования (ангар №6). В ближайшее время сюда также поступит линия SMD-монтажа для малых серий, будут организованы рабочие места сборщиков и регулировщиков.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина